BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 49 (52) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 37 (40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 58,50 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 205 (200) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR COMMERZBANK AUF 13,60 (13,50) EUR - 'KAUFEN'INTESA SANPAOLO STARTET ALLIANZ MIT 'BUY' - ZIEL 260 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNAUS TABBERT AUF 75 (72) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 10,30 (9,70) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 15,00 (14,30) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 80 (77) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SETZT CTS EVENTIM AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 34,80 (36,40) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...