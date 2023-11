Telecom Italia hat den Nettoverlust im Q3 auf 311 Mio von 2,245 Mrd Euro im Vorjahreszeitraum verringertZurich wächst weiter und erwägt zusätzlichen Aktienrückkauf Airbus will Flugzeugproduktion 2024 deutlich steigern BNR Brenntag verdient deutlich weniger im Quartal - vorsichtiger für 2023 COP Compugroup wächst langsamer - Jahresziele bestätigt DHER Geldstrafe für Delivery Hero: Lieferdienst muss 630.000 Euro zahlen DMRE DEMIRE mit robustem 9M 2023-Ergebnis: Prognose bestätigt DTE Telekom hebt Jahresziele leicht an FNTN Freenet will noch mehr verdienen - operativer Gewinn stagniert im Quartal GLJ Leasingspezialist Grenke wird nach Gewinnsprung optimistischer für 2023 Hamborner Reit hebt Jahresziel für operativen Gewinn weiter an HEN3 Henkel hebt Jahresprognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...