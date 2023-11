Valneva hat in den ersten neun Monaten Gesamtumsätze in Höhe von 111,8 Mio. Euro verbucht - verglichen mit 249,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2022 ist das ein Rückgang um 55,3 Prozent und auf einmalige Umsätze im Vorjahr in Zusammenhang mit dem COVID-19-Programm des Unternehmens zurückzuführen, wie das Unternehmen erklärt. Die Gesamtproduktumsätze von Valneva erreichten in den neun Monaten bis zum 30. September 2023 106,1 Mio. Euro, verglichen mit 74,4 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Dieser Anstieg um 42,6 Prozent wird seitens Valneva mit der Erholung der Umsätze mit Reiseimpfstoffen erklärt. Die Umsätze mit dem COVID-19-Impfstoff beliefen sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 auf 5,7 Mio. Euro, ...

