London (ots/PRNewswire) -Laut dem World Giving Index 2023 der Charities Aid Foundation haben 4,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt einem fremden Menschen geholfen, freiwillig Zeit geopfert oder Geld für einen guten Zweck gespendet.Indonesien ist zum sechsten Mal in Folge das großzügigste Land der Welt. Das zweitgroßzügigste Land ist die Ukraine, die auch der größte Aufsteiger im Index ist und ihre Punktzahl erhöht hat, nachdem sie im letzten Jahr auf Platz 10 gelegen hatte. Unter den Top 10 befinden sich nur drei der größten Volkswirtschaften der Welt (Indonesien, Vereinigte Staaten und Kanada), während mit Liberia, eines der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder der Welt, auf Platz 4 rangiert.Der CAF World Giving Index (https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index-2023) ist eine der größten jemals durchgeführten Umfragen zum Thema Spenden, bei der seit 2009 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt befragt wurden. Der diesjährige Index enthält Daten aus 142 Ländern, in denen der Bevölkerung drei Fragen gestellt wurden: Haben sie im vergangenen Monat einem Fremden geholfen, Geld gespendet oder sich ehrenamtlich für einen guten Zweck engagiert.Neue Daten, die in diesem Jahr verfügbar sind, zeigen die Faktoren auf, die die globale Großzügigkeit beeinflussen:- Menschen mit starken religiösen Überzeugungen weisen insgesamt einen höheren Spendenindex auf, außer in Europa, wo dies keinen Unterschied macht.- Menschen, die ihr eigenes Leben positiv bewerteten, spendeten mit größerer Wahrscheinlichkeit für wohltätige Zwecke. Einige der glücklichsten Länder der Welt rangieren unter den Top 10 beim Geldspenden (Schweden, Dänemark, die Niederlande und Island).- Vor allem in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spenden Einwanderer häufiger Geld als Einheimische.Neil Heslop OBE, Vorstandsvorsitzender der Charities Aid Foundation, sagte dazu:"In einer Zeit großer Instabilität gibt uns derCAF World Giving Index (https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index-2023) Grund zu hoffnungsvollem Optimismus. Großzügigkeit ist eine dem Menschen angeborene Eigenschaft. Sie verbindet uns alle als eine globale Gemeinschaft. Die Vielfalt der Länder, die den Index anführen, unterstreicht dies: Sie decken ein breites Spektrum an wirtschaftlicher Entwicklung, Geografie, Sprache, Religion und Kultur ab. Bei Spenden geht es darum, eine Verbindung zu den Menschen um uns herum aufzubauen, egal ob sie auf der anderen Straßenseite oder am anderen Ende der Welt leben."Deshalb fordern wir Regierungen auf, mehr zu tun, um diejenigen, die dazu in der Lage sind, zu ermutigen, Geld und Zeit für die Förderung lebendiger, resilienter zivilgesellschaftlicher Organisationen zu geben, die sich sozialen und ökologischen Herausforderungen und den Auswirkungen von Konflikten und Vertreibung stellen."