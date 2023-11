Tesla wird in seinem Werk in der Nähe von Berlin ein neues Modell zum Preis von 25.000 Euro produzieren. CEO Elon Musk soll den Plan letzte Woche bei einem Besuch der Tesla-Fabrik in Grünheide angekündigt haben. Musk sagte jedoch nicht, wann die Produktion beginnen wird.Die Ankündigung gilt den Teilnehmerangaben zufolge als Bekenntnis zu dem Standort in Brandenburg und als Ausdruck der Standortsicherheit. Tesla hat sein Werk in Grünheide im vergangenen Jahr eröffnet. Aktuell werden pro Jahr rund ...

