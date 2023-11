An der Börse kamen die Quartalszahlen von Evotec gut an, die Aktie konnte ein deutliches Tagesplus verzeichnen. Den XETRA-Handel beendete der Anteilschein des Hamburger Biotech-Unternehmens bei 17,515 Euro mit mehr als 6 Prozent im Plus. Aktuelle Indikationen auf Tradegate liegen am Donnerstagmorgen für den MDAX- und TecDAX-notierten Titel bei 17,355/17,645 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...