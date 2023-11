Der deutsche Handel steht am Donnerstag weiter unter dem Eindruck zahlreicher Quartalszahlen aus DAX, MDAX und TecDAX. Rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der DAX unverändert bei 15.225 Punkten. Die Zahlensaison hierzulande ist bislang solide verlaufen und an diesen Trend schließen Deutsche Telekom und Rheinmetall am Morgen an. Die Vorgabenseite für den Handelsstart in Frankfurt ist hingegen mau. An der Wall Street traten die Börsen am Mittwoch auf der Stelle, in Asien zeigt sich am Morgen ...

