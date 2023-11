© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Der Aktienkurs von Disney ist nachbörslich in den USA gestiegen, nachdem der Medienkonzern mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen zum Teil deutlich übertroffen hat.Disney hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal berichtet und damit die Erwartungen übertroffen. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen sein jährliches Kostensenkungsziel auf 7,5 Milliarden US-Dollar, nachdem es im Februar noch 5,5 Milliarden US-Dollar angesetzt hatte. Darin enthalten ist eine jährliche Kürzung der Ausgaben für Inhalte in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es drei Milliarden US-Dollar. Die Streaming-Zahlen des Unternehmens fielen mit fast sieben Millionen …