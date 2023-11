3E, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Compliance-Lösungen für die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen, Produktverantwortung und nachhaltige Lieferketten, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen exklusive Verhandlungen zur Übernahme von Quick-FDS (das "Unternehmen"), dem führenden Anbieter von Lösungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz in Frankreich, von Editions T.I., einer Tochtergesellschaft der WEKA Group, aufgenommen hat.

Quick-FDS hat seinen Hauptsitz in Saint-Denis, Frankreich, und arbeitet mit Herstellern und Anwendern chemischer Produkte weltweit zusammen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Lösungen, die die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern. Insbesondere das hochspezialisierte Fachwissen des Unternehmens im Bereich der Regulierung und sein Angebot an Sicherheitsdatenblättern (SDB) ermöglicht es vielen der weltweit größten Unternehmen, den lokalen und globalen Regulierungsanforderungen zu entsprechen.

"Quick-FDS ist weltweit bekannt für sein starkes Engagement im Bereich der Chemikaliensicherheit und sein umfassendes Verständnis des französischen Marktes. Dieser Markt ist für 3E von besonderer Bedeutung und ein Land, in dem wir gerne unsere Aktivitäten ausweiten würden", sagte Greg Gartland, Chief Executive Officer von 3E. "Die Zusammenführung von Quick-FDS und 3E würde das gemeinsame Unternehmen als weltweiten Marktführer im Bereich SDB-Management festigen, mit dem Ziel, Kunden zu befähigen, die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen zu verbessern."

Immer komplexere Vorschriften in der chemischen Industrie stellen eine erhebliche Belastung für weltweit tätige Unternehmen dar. Dazu gehören die REACH-Vorschriften in der EU, die alle Lieferanten von Chemikalien verpflichten, systematisch Sicherheitsdatenblätter für jeden chemischen Stoff an ihre Kunden zu versenden. Die marktführende Lösung von Quick-FDS ermöglicht eine hervorragende Einhaltung von Vorschriften und eine hohe Effizienz, so dass sich die Kunden auf ihr Geschäft konzentrieren können, anstatt sich mit den sich ständig ändernden Vorschriften herumzuschlagen. Mit über 600 Kunden, darunter viele der weltweit führenden Anwender und Lieferanten von Chemikalien, spielt Quick-FDS eine zentrale Rolle bei der Einhaltung von Vorschriften in Frankreich und weltweit.

Robin Dualé, President von WEKA in Frankreich, sagte: "Die Kombination von 3E und Quick-FDS würde zwei der anspruchsvollsten SDS-Managementlösungen weltweit vereinen. Diese Kombination würde Kunden auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, fundierte Entscheidungen zu treffen, um regulatorische Risiken konsequent, effizient und sicher zu reduzieren."

"Die kontinuierliche Ausweitung der Präsenz von 3E auf dem europäischen Markt durch strategische Übernahmen ist ein Kernpunkt der Wachstumsstrategie von 3E", fügte JP O'Sullivan, Chief Operating Officer bei 3E, hinzu. "Indem wir die Stärken von 3E und Quick-FDS zusammenführen, wollen wir nicht nur unsere globale Reichweite ausbauen, sondern auch unser Engagement für die Bereitstellung von Sicherheits- und Compliance-Lösungen für unsere Kunden verstärken. Dieser Schritt würde uns in die Lage versetzen, einen noch größeren Mehrwert zu bieten, indem wir die Stärken beider Organisationen nutzen. Die Übernahme von Quick-FDS würde den marktführenden SDS-Katalog von 3E erweitern, da das kombinierte Unternehmen mehr als 10 Millionen SDS' für Kunden in aller Welt bereitstellt."

Quick-FDS wäre die zweite Übernahme von 3E seit der Trennung von Verisk im März 2022.

Shearman Sterling LLP und Proskauer Rose LLP sind die Rechtsberater von 3E. Die WEKA Group und Quick-FDS werden von Carlsquare (M&A) und Astura (Legal) beraten.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der vorherigen Anhörung der Personalvertretung und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Über Quick-FDS

Quick-FDS bietet digitale Workflow-Lösungen für die Verwaltung von Sicherheitsdatenblättern, um Hersteller und Endverbraucher entlang der gesamten Lieferkette für chemische Produkte bei der Einhaltung globaler Vorschriften zu unterstützen, einschließlich der europäischen REACH-Verordnung. Der historische Erfolg von Quick-FDS beruht auf der engen Integration mit Compliance-bezogenen Arbeitsabläufen in der gesamten Chemie- und Spezialmaterialbranche. Weltweit tätige Chemiehersteller, Distributoren und Großhändler empfehlen Quick-FDS nachdrücklich als echten Partner im Rahmen ihrer umfassenderen Regulierungsstrategie.

Über 3E

Seit mehr als 35 Jahren vertrauen die weltweit führenden Unternehmen darauf, dass 3E die intelligenten Compliance-Lösungen liefert, die sie zur Gewährleistung von Sicherheit und Nachhaltigkeit benötigen. Unser unübertroffenes Fachwissen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S) und Produktkonformität ermöglicht es unseren Kunden, die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen, die Produktsicherheit und -verantwortung sowie die Transparenz der Lieferkette zu verbessern. 3E engagiert sich stark für seine mehr als 5.000 Kunden weltweit, die eine Vielzahl von Branchen repräsentieren und zu denen die größten Chemiehersteller, Einzelhändler und Pharmaunternehmen der Welt gehören. Erfahren Sie mehr unter www.3ECo.com.

Über die WEKA Group

Die WEKA Group ist eine diversifizierte Gruppe von Medienunternehmen und ein führender Anbieter von Fachinformationen und Weiterbildung mit 15 operativen Gesellschaften in Deutschland, Österreich und Frankreich. Die medienneutralen Inhalte der WEKA Group werden in allen gängigen Formaten angeboten und erreichen hochdiversifizierte Nischenmärkte in allen Branchen. Die WEKA Group hat ihren Hauptsitz in Kissing, Deutschland, und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.

