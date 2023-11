DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien von Zinshoffnungen getrieben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Diskussion über die Geldpolitik hat auch am Donnerstag an den Bösen in Ostasien und Australien dominiert. In den USA gesunkene Rentenrenditen wurden als Zeichen gedeutet, dass der Zinsgipfel vielleicht doch erreicht worden sein könnte. Dies stützte die Aktienmärkte der Region. Dazu kamen aus China deflationäre Zeichen, die die Spekulation auf nicht mehr steigende Zinsen zusätzlich befeuerten. Denn dort waren auf Jahressicht sowohl die Verbraucherpreise als auch die Erzeugerpreise im Oktober gesunken, die Verbraucherpreise einen Tick deutlicher als erwartet.

Die Preisdaten erhöhten den Druck auf die chinesische Notenbank, die Geldpolitik zu lockern, hieß es im Handel. Die HSBC erwartet eine weitere Senkung des Einlagensatzes (RRR) um 50 Basispunkte bis zum Jahresende. "Die Daten untermauern die schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes der letzten Woche, die weiterhin auf ein seit langem schwaches Wachstum hindeuten", sagte IG-Marktanalyst Yeap Jun Rong.

Hoffen auf geldpolitische Lockerungen in China

An den chinesischen Börsen waren Anleger hin- und hergerissen: zum einen offenbarten die Preisdaten einmal mehr die wirtschaftliche Schwäche des Landes, zum anderen stieg die Hoffnung auf Konjunkturstimuli. Der HSI in Hongkong verlor im späten Handel 0,2 Prozent, während der Schanghai-Composite stagnierte. Verkauft wurden Titel aus den Bereichen Versicherung und Pharma.

Der japanische Nikkei-225 führte das Feld mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent auf 32.646 Punkte an - gestützt auch vom schwächelnden Yen. Aktien aus den Sektoren Immobilien und Technologie gehörten zu den Gewinnern. Sie gelten als Profiteure fallender Marktzinsen. Auch Automobiltitel waren gesucht. Finanzwerte gaben dagegen nach. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen sank um 1,5 Basispunkte auf 0,83 Prozent.

Der Kospi in Südkorea stieg um 0,2 Prozent - dank Rückenwind von Aktien aus den Bereichen Finanzwesen und Internet. Auch in Südkorea war der Gedanke konjunktureller Unterstützung präsent, nachdem die staatliche Denkfabrik KDI ihre BIP-Prognosen gesenkt hatte. Die Internetaktie von Kakao zog um 3,8 Prozent an, obwohl die Drittquartalszahlen nicht überzeugt hatten. Gestützt wurde der Wert durch die Finanztöchter KakaoBank und Kakaopay, deren Kurse um 4,6 bzw. 2,5 Prozent zulegten.

Der australische S&P/ASX-200 schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent. Nur drei der 14 Schwergewichte verbuchten Abschläge. Der Finanz- und Rohstoffsektor rückten um jeweils 0,5 Prozent vor. Der Technologiesektor (-4,8%) wurde von Xero belastet, der Kurs brach nach schwachen Halbjahreszahlen um 12 Prozent ein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.014,90 +0,3% -0,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.646,46 +1,5% +23,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.427,08 +0,2% +8,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.053,28 +0,0% -1,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.539,18 -0,2% -11,1% 09:00 Taiex (Taiwan) 16.745,65 +0,0% +18,5% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.137,02 +0,2% -3,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.451,64 -0,4% -2,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0706 -0,0% 1,0708 1,0677 +0,0% EUR/JPY 161,54 -0,0% 161,57 160,94 +15,1% EUR/GBP 0,8717 +0,0% 0,8716 0,8705 -1,5% GBP/USD 1,2282 -0,0% 1,2285 1,2266 +1,6% USD/JPY 150,89 -0,0% 150,89 150,74 +15,1% USD/KRW 1.311,44 +0,3% 1.307,02 1.310,55 +3,9% USD/CNY 7,2863 +1,4% 7,1828 7,2789 +5,6% USD/CNH 7,2928 +0,1% 7,2860 7,2826 +5,3% USD/HKD 7,8090 -0,1% 7,8150 7,8164 -0,0% AUD/USD 0,6419 +0,3% 0,6401 0,6431 -5,8% NZD/USD 0,5933 +0,4% 0,5908 0,5932 -6,6% Bitcoin BTC/USD 36.788,32 +2,8% 35.796,99 35.315,69 +121,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,80 75,33 +0,6% +0,47 -2,0% Brent/ICE 80,08 79,54 +0,7% +0,54 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,89 1.950,02 -0,0% -0,13 +6,9% Silber (Spot) 22,47 22,63 -0,7% -0,16 -6,3% Platin (Spot) 873,80 869,50 +0,5% +4,30 -18,2% Kupfer-Future 3,62 3,64 -0,5% -0,02 -5,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.