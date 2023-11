DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf fast unverändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit geringen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im vormittäglichen Handelsverlauf. Der Dezember-Kontrakt notiert gegen 8.24 Uhr 3,0 Punkte niedriger mit 15.279,0. In den Handel gegangen war er mit 15.275,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.299,0 und das Tagestief bei 15.262,0 Punkten. Umgesetzt wurden 5.154 Kontrakte. Der Future arbeite weiter an der Bodenbildung, heißt es am Markt. Positiv wäre ein neues Erholungshoch über 15.354, negativ ein Fall unter 15.130.

