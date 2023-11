Die Amazon-Aktie hat zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt und 0,4% auf 142,08 USD nachgegeben. Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen am 26. Oktober ist die Amazon-Aktie in eine starke Erholung übergegangen. Dabei legten die Papiere seit dem Oktober-Tief bei 118,35 USD in einer achttägigen Gewinnserie rund 21% an Wert zu und stiegen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...