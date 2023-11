Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0) setzt ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung fort und ist im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 mit weiter steigender Profitabilität erneut deutlich gewachsen. Das spiegelt sich auch in den Halbjahreszahlen wider. Die Verlagsgruppe erwirtschaftete im Zeitraum von April bis September 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 51,0 Millionen Euro nach 44,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 15,6 Prozent. Das Konzern-EBIT erhöhte sich im ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...