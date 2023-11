DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im Oktober um 1,9 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Oktober kalender- und saisonbereinigt um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 5,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

IfW: Immobilienpreise in Deutschland fallen wieder stärker

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland haben im dritten Quartal 2023 nach Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) teilweise deutlich nachgegeben. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 verbilligten sich demnach alle Wohnsegmente, wobei es regional starke Unterschiede und Ausreißer nach oben gebe. Unter den großen Städten seien die Preise in Köln und Berlin am stabilsten, teilte das Institut mit.

Chinas Verbraucherpreise fallen im Oktober stärker als erwartet

Die Verbraucherpreise in China sind zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen der schwachen Inlandsnachfrage gesunken. Wie aus den Daten des Statistikamtes hervorgeht, sank der Verbraucherpreisindex im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Im September war der Verbraucherpreisindex noch unverändert geblieben. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

Nato-Generalsekretär: Ungarn soll "ohne weitere Verzögerung" Betritt Schwedens ratifizieren

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Ungarn dazu aufgerufen, "ohne weitere Verzögerung" Schwedens Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis zu ratifizieren. Die ungarische Regierung hätte wiederholt erklärt, Ungarn werde nicht als letztes Mitglied den schwedischen Beitritt ratifizieren, sagte Stoltenberg am Rande von Gesprächen mit Ungarns Präsidentin Katalin Novak in Brüssel. "Jetzt zähle ich auf Ungarn, diese Verpflichtung zu erfüllen", bekräftigte er.

Britische Kriminalbehörde: Russland nutzt Gold zur Umgehung von Sanktionen

Die britische Kriminalpolizei hat davor gewarnt, dass Russland mithilfe von Gold Sanktionen umgeht. Es werde bewusst versucht, "sanktioniertes Gold zu waschen, um die Herkunft zu verschleiern, damit es in Lieferketten versteckt und im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt verkauft werden kann", erklärte die Nationale Kriminalbehörde (NCA). Der Behörde zufolge wird russisches Gold seit Juli 2022 vermehrt in Länder gebracht, in denen kein entsprechendes Embargo besteht. Dort könne es dann eingeschmolzen und neu gegossen oder veredelt werden, damit die Herkunft nicht mehr bestimmt werden kann.

50.000 Menschen fliehen aus nördlichem Gazastreifen gen Süden

Rund 50.000 Menschen sind nach Angaben der israelischen Armee aus dem Norden des Gazastreifens über einen Fluchtkorridor in den Süden des Küstengebiets geflohen. "Wir haben heute gesehen, wie 50.000 Gaza-Bewohner vom nördlichen Gaza ins südliche Gaza gezogen sind", sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. "Sie gehen, weil sie verstanden haben, dass die Hamas die Kontrolle im Norden verloren hat und es im Süden sicherer ist." Im südlichen Gazastreifen gebe es eine Zone, "in der Medikamente, Wasser und Nahrungsmittel verfügbar sind", sagte Militärsprecher Hagari weiter. Der Fluchtkorridor werde am Donnerstag erneut geöffnet.

Trump-Gegner scheitern in Minnesota mit Antrag auf Ausschluss von Vorwahlen

Gegner des früheren US-Präsidenten Donald Trump sind mit einem Versuch gescheitert, den Republikaner im Bundesstaat Minnesota von den Präsidentschaftsvorwahlen 2024 auszuschließen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates urteilte, dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Eine Gruppe von Wählern hatte argumentiert, Trump dürfe auf Grundlage des 14. Zusatzes zur US-Verfassung nicht antreten.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,723 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,000 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,723 Bill JPY; +258,4% gg Vj

Philippinen BIP 3Q +5,9% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

Philippinen BIP 3Q +3,3% gg Vorquartal

