Berlin - Der frühere CDU-Chef Armin Laschet hat die Forderung des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, zurückgewiesen, ausländischen Imamen ein Betätigungsverbot zu erteilen. "Das ist nicht die Lösung", sagte Laschet am Donnerstag den Sendern RTL und ntv.



Natürlich müsse man besser wissen, was in den Moscheen gepredigt werde und die Gemeinden sollten gegen Antisemitismus aufstehen, dort liege aber nicht das Hauptproblem. Er glaube nicht, dass die Menschen, die aktuell gegen Juden und Israel demonstrierten, freitags in die Moschee gingen, so Laschet. "Das sind politisierte Araber, insbesondere, aber auch junge Deutsche." In den Schulen werde zu wenig über den Holocaust aufgeklärt.



Zudem würden selbst auf Eliteuniversitäten Dinge gesagt, die man kaum glauben könne. "Die Mischung, dieser intellektuelle Antisemitismus mit den Radikalen auf der Straße, das ist das Problem", so Laschet.

