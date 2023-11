Die Aktie des Gaming-Konzerns Take-Two Interactive hat am Mittwoch einen deutlichen Kurssprung hingelegt und notierte zwischenzeitlich mit mehr als acht Prozent im Plus. Auslöser war die Ankündigung eines Trailers zum heiß erwarteten Videospiel GTA VI. Die Präsentation der Q2-Zahlen verkam in der Folge eher zur Nebensache.GTA ist die mit Abstand beliebteste Gaming-Reihe aus dem Hause Take-Two. Obwohl der letzte Teil, GTA V, bereits 2013 erschienen ist, zählte der Titel - auch dank mehrerer Online-Erweiterungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...