FCR Immobilien ("FCR") hat mit dem Verkauf der Hotelimmobilie Il Pelagone in Italien einen wichtigen strategischen Meilenstein erreicht. Der Verkauf ist der letzte Schritt hin zu einem reinen Einzelhandelsportfolio an etablierten Sekundärstandorten in Deutschland. Die Analysten von AlsterResearch erwarten, dass sich der Verkauf positiv auf den Cashflow auswirkt und die Gesamtverschuldung des Unternehmens weiter reduzieren bzw. frische Mittel für die weitere Expansion freisetzen sollte. Die Hotelimmobilie wurde im Jahr 2018 erworben und nun mit einer erwarteten Rendite (IRR) von ca. 10-12% (eAR) an ein JV von Investmentgesellschaften verkauft. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 23,50. Das Management werde in einem Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse weitere Einblicke geben. Die Telefonkonferenz wird am 14. November online stattfinden. Interessierte Investoren können sich hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2023-11-14-14-00/FC9-GR Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken