DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Kursexplosion bei Adyen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Indizes an den europäischen Aktienmärkten bewegen sich im frühen Geschäft am Donnerstag kaum vom Fleck. Der DAX liegt bei 15.235 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent auf 4.192 Punkte, was aber fast ausschließlich einer Kursexplosion bei Adyen zu verdanken ist. Das Umfeld spreche eher für weitere Vorstöße auf der Oberseite, meint ein Börsianer mit Blick auf die weiter rückläufigen Renditen am Anleihemarkt und den jüngsten deutlichen Rückgang der Ölpreise. Letztere erholen sich aktuell aber leicht.

Die Musik macht wie am Vortag die Berichtssaison. Wieder gilt es eine Flut an Geschäftszahlen zu begutachten. Besonders gut kommen im DAX die Zahlen von Merck und Henkel an. In der zweiten Reihe sind Ströer stark gesucht.

Highlight des Tages sind aber Adyen. Die Aktie ist mit einem Plus von 35 Prozent gestartet und lag zuletzt noch knapp 30 Prozent im Plus. Im Handel werden die nun vorgelegten Zahlen als Befreiungsschlag gewertet, nachdem die Aktie zuletzt um 60 Prozent zurückgefallen war. Im dritten Quartal stieg das Transaktionsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel. Der Nettoerlös legte ähnlich stark zu. Die Niederländer wickeln unter anderem Zahlungen für Unternehmen wie Spotify, Zalando und Uber ab.

Henkel steigen um 3,2 Prozent. "Der Ausblick überrascht positiv", so ein Händler. Das organische Wachstum ist höher als erwartet ausgefallen und den Gewinnausblick hat Henkel angehoben. Der Gewinn soll nun um 15 bis 25 statt um 5 bis 20 Prozent steigen.

Merck hat laut den Analysten von Citi beim Betriebsergebnis die Erwartungen übertroffen. Die dritte Periode markiere die Talsohle für den Bereich Life-Science, wobei sich die Dynamik des Auftragsbestandes verbessere und eine Rückkehr zum Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2024 zu erwarten sei. Merck verteuern sich um 4,4 Prozent.

Telekom-Aktie fest - Hannover Rück sehr schwach

Deutsche Telekom liegen 1 Prozent höher. Das Unternehmen hat im dritten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss schwächer als im Vorjahr abgeschlossen, insgesamt aber die Erwartungen knapp erreicht. Dazu hob die Telekom den Jahresausblick noch einmal leicht an.

Airbus verlieren 2 Prozent. Hier hat das operative Ergebnis laut Jefferies die Konsensschätzung um 11 Prozent verfehlt.

Etwas schwächer als erwartet sind die Zahlen von Brenntag ausgefallen. "Insgesamt passen die Zahlen aber in das Bild der Chemie", sagte ein Marktteilnehmer. "Es ist einfach zu früh für die Zykliker", meinte er. Brenntag liegen knapp behauptet.

Hannover Rück verlieren deutlich um 3,7 Prozent. "Die Zahlen liegen in der Breite unter den Prognosen", befindet ein Marktexperte. Den Ausblick habe der Rückerversicherer zwar bekräftigt, angesichts des kürzlich markierten Allzeithochs sei das aber etwas zu wenig.

Rheinmetall liegen 2,3 Prozent höher. Das Rüstungsunternehmen hat bei der Margenentwicklung die Erwartungen übertroffen. Die Aktie des Wettbewerbers Hensoldt liegt nach einem sehr schwachen Start inzwischen wenig verändert im Markt. Laut den Analysten von Citi ist das operative Ergebnis hinter der Erwartung zurückgeblieben. Hensoldt hat die Prognose aber bekräftigt.

Ströer fast 10 Prozent im Plus

Im MDAX geht es für Ströer um fast 10 Prozent aufwärts. Die Analysten von Citi sprechen von soliden Zahlen des Außenwerbers. Das organische Wachstum und das operative Ergebnis hätten die Schätzungen um 3 Prozent übertroffen. Bemerkenswert sei die Erholung bei der Digitalwerbung.

Fielmann hat laut Händlern gute Zahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn sind im dritten Quartal gestiegen, den optimistischen Ausblick hat das Unternehmen bekräftigt. Die Aktie gewinnt 6,5 Prozent.

Ebenfalls nach Quartalszahlen liegen Jenoptik dagegen 1,6 Prozent im Minus, während SMA Solar sogar um gut 6 Prozent nachgeben. Im TecDAX steigen Kontron um 0,2 Prozent. Das Unternehmen setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort.

Cancom gewinnen 9 Prozent. Das IT-Unternehmen hat operativ mehr verdient als erwartet.

Freenet büßen 1 Prozent ein. Das Telekomunternehmen hat die Gewinnprognose erhöht. Nachdem die Aktie gerade erst ein Mehrjahreshochs markierte, dürften hier Gewinnmitnahmen den Kurs drücken.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.192,04 +0,3% 13,55 +10,5% Stoxx-50 3.891,66 +0,2% 7,56 +6,6% DAX 15.235,20 +0,0% 5,60 +9,4% MDAX 25.473,81 +0,3% 82,69 +1,4% TecDAX 2.992,62 -0,0% -0,90 +2,5% SDAX 12.790,58 +0,5% 62,08 +7,3% FTSE 7.392,51 -0,1% -9,21 -0,7% CAC 7.061,06 +0,4% 26,90 +9,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,64 +0,02 +0,07 US-Zehnjahresrendite 4,52 +0,02 +0,64 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0697 -0,1% 1,0704 1,0708 -0,1% EUR/JPY 161,58 +0,0% 161,52 161,41 +15,1% EUR/CHF 0,9626 -0,0% 0,9632 0,9617 -2,7% EUR/GBP 0,8701 -0,2% 0,8717 0,8710 -1,7% USD/JPY 151,05 +0,1% 150,89 150,75 +15,2% GBP/USD 1,2295 +0,1% 1,2280 1,2295 +1,7% USD/CNH (Offshore) 7,2944 +0,1% 7,2932 7,2822 +5,3% Bitcoin BTC/USD 36.684,33 +2,5% 36.727,74 35.227,29 +121,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,99 75,33 +0,9% +0,66 -1,7% Brent/ICE 80,30 79,54 +1,0% +0,76 -1,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,365 45,65 +3,8% +1,72 -49,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.948,69 1.950,02 -0,1% -1,33 +6,8% Silber (Spot) 22,49 22,63 -0,6% -0,14 -6,2% Platin (Spot) 868,94 869,50 -0,1% -0,56 -18,6% Kupfer-Future 3,63 3,64 -0,2% -0,01 -4,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 04:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.