GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Bei Bertelsmann rückt Carsten Coesfeld, ein Enkel des 2009 gestorbenen Firmen-Patriarchen Reinhard Mohn, in den Vorstand auf. Der Aufsichtsrat berief den 36-Jährigen am Donnerstag mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Konzernvorstand, wie das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen in Gütersloh mitteilte. Coesfeld leitet im Unternehmen seit Juni 2022 den Investment-Bereich, von dem sich Bertelsmann international Wachstum verspricht. Im Vorstand wird Carsten Coesfeld das neue Vorstandsressort Investments und Financial Solutions verantworten.

Der Bertelsmann-Vorstand bestand bislang aus drei Mitgliedern und wird nun mit Coesfeld erweitert. Vorstandsvorsitzender ist Thomas Rabe, dessen dritte Amtszeit bis 2026 läuft. Rabe ist auch Chef der RTL Group und von RTL Deutschland. Daneben sind im Bertelsmann-Vorstand Rolf Hellermann (Finanzen) und Immanuel Hermreck (Personal). Zum Konzern zählen unter anderem die RTL Group, die Verlagsgruppe Penguin Random House und die Dienstleistungssparte Arvato.

Neben Carsten Coesfeld ist auch sein Bruder Thomas bei Bertelsmann in führender Position tätig. Der 33-Jährige leitet seit Juli die Musiksparte BMG. Den Brüdern wurde von Insidern immer wieder die große Karriere bei Bertelsmann vorausgesagt, was sich jetzt mit dem Vorstandsposten für Carsten Coesfeld manifestiert. Er ist bereits in anderen wichtigen Gremien bei Bertelsmann mit einem Gesamtumsatz von gut 20 Milliarden Euro (2022) und 85 000 Mitarbeitern in rund 50 Ländern vertreten. So wurde er im April etwa in das Board of Directors der RTL Group bestellt. RTL ist der größte Posten im Bertelsmann-Portfolio.

Vor der Leitung des Investment-Bereichs war Carsten Coesfeld zeitweise Chef des Londoner Verlags DK. Davor war er in führender Rolle für den Dienstleistungsbereich Arvato Supply Chain Solutions tätig sowie in anderen Bereichen. Bei Bertelsmann begann Coesfeld, der verheiratet ist und eine Tochter hat, seine Laufbahn 2011 als Assistent des CEO. Coesfeld studierte Betriebswirtschaft.

In der Mitteilung wurde Carsten Coesfeld zu seinem Aufstieg in den Vorstand so zitiert: "Ich freue mich auf die Chance, Bertelsmann gesamthaft mitzugestalten und Neugeschäfte unternehmerisch aufzubauen. Mein besonderer Dank gilt Thomas Rabe für seine Unterstützung."

Bertelsmann-Chef Rabe teilte mit: "Auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich genauso wie auf die Impulse, die er der Vorstandsarbeit geben wird." Coesfeld kenne Bertelsmann in seinen vielen Facetten, habe mehrere Geschäfte zu Wachstum und Profitabilität geführt und stelle bei Bertelsmann Investments wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens./rin/DP/zb