09.11.2023 / 10:44 CET/CEST

Der Vorstand der init innovation in traffic systems SE hat beschlossen, unter Ausnutzung der Ermächtigung durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2020 zu Tagesordnungspunkt 7 bis zu 29.000 Stück eigene Aktien (gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) zu einem insgesamt aufzuwendenden Kaufpreis von maximal 870.000 Euro (ohne Nebenkosten) über die Börse zu erwerben. Die zurückgekauften Aktien sollen für bestehende und künftige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, für Motivationsprogramme von Führungskräften, als Akquisitionswährung verwendet und/oder gegen Barzahlung an Dritte veräußert werden. Es ist geplant, den Aktienrückkauf im Zeitraum vom 09.11.2023 bis zum 27.12.2023 über die Börse durchzuführen. Kontakt: Mitteilende Person:

Janina Hoffmann

Investor Relations

ir@initse.com



