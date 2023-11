Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen wurde aufgrund der überwältigenden weltweiten Resonanz von über 40.000 Anmeldungen aus über 130 Ländern verlängert

Krankenschwestern und Krankenpfleger aus der ganzen Welt können ihre Nominierungen einreichen www.asterguardians.com

Der Aster Guardians Global Nursing Award 2024 geht auf eine Initiative des führenden integrierten Gesundheitsdienstleisters Aster DM Healthcare zurück. Die Einreichungsfrist wurde bis zum 15.Dezember 2023 verlängert. Aufgrund der überwältigenden Resonanz von mehr als 40.000 Anmeldungen von Pflegekräften aus über 130 Ländern hat Aster bereits in den ersten Wochen die Zahl der Bewerbungen vom letzten Jahr erreicht. Krankenschwestern und -pfleger aus der ganzen Welt können ihre Bewerbungen ab sofort über die spezielle Plattform einreichen unter www.asterguardians.com.

Die dritte Ausgabe des Wettbewerbs wird im Mai 2024 in Bengaluru stattfinden und soll Indiens dynamisches Gesundheitssystem im Einklang mit der Vision "One Earth, One Health" von Premierminister Narendra Modi ins Rampenlicht rücken. Die zweite Ausgabe fand am Internationalen Tag der Krankenschwestern im Mai 2023 in London statt, wo die Krankenschwester Margaret Helen Shepherd aus dem Vereinigten Königreich als Preisträgerin geehrt wurde.

"Krankenschwestern und -pfleger sind die stillen Helden unseres Gesundheitswesens. Sie beweisen eine unvergleichliche Leidenschaft und Hingabe für ihre Patienten. Der Aster Guardians Global Nursing Award ist unser bescheidener Versuch, diese engagierten Menschen, die sich unermüdlich für die edle Sache des Gesundheitswesens einsetzen, anzuerkennen, zu ehren und zu stärken. Wir sind hocherfreut und zutiefst berührt von dem enthusiastischen Engagement von Krankenschwestern aus der ganzen Welt in dieser Initiative", betonte Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender und Geschäftsführer von Aster DM Healthcare.

Krankenschwestern aus verschiedenen Regionen, darunter der Nahe Osten, der indische Subkontinent, Afrika, Nord- und Südamerika sowie Europa, haben mit der Nominierung von Kandidaten für den Aster Guardians Global Nursing Award 2024 begonnen.

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten privaten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in den Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrats (GCC) und in Indien. Wir legen den Schwerpunkt auf klinische Exzellenz und sind eines der wenigen Unternehmen weltweit, das mit seinen 30 Krankenhäusern, 121 Kliniken, 459* Apotheken, 19 Laboren und 140 Patientenerfahrungszentren in sieben Ländern, einschließlich Indien, eine starke Präsenz in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung hat.

Lavanya Mandal

Head of PR and Internal Communications

Aster DM Healthcare

Tel: 00971528126577

E-Mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com