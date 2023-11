Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: FACC CEO: Airbus hat ein Orderbuch von 8.000 Flugzeugen! Unser Orderbuch steht mit 5,8 Mrd. USD auf Rekordhoch!FACC CEO: Airbus hat ein Orderbuch von 8.000 Flugzeugen! Unser Orderbuch steht mit 5,8 Mrd. USD auf Rekordhoch! FACC AG CEO Robert Machtlinger: "Das Schöne an der Luftfahrt ist, sie ist gut planbar. Wir haben gute Prognosen. Und wenn man sich heute das Orderbuch anschaut, also Airbus als ein Beispiel hat das erste Mal jetzt ein Orderbuch, sprich fix bestellte Flugzeuge, das größer ist als 8.000 Flugzeuge. Das ist schon immens. Der Gesamtmarkt, alle in diesem Bereich tätigen Unternehmungen haben ein Orderbuch von etwas über 13.000 Flugzeugen und manche Plattformen sind auf die ...

