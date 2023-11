Mit dem Taser und den Bodycams elektrisiert dieses Unternehmen die Börse. Nun hat der Top-Tipp der Woche mal wieder starke Zahlen vorgelegt. Die Aktie ist immer noch heiß.Der Tod ist der Grund, warum es das Unternehmen gibt. 1991 absolvierte Rick Smith ein Auslandsstudium in Belgien, als ihn eine schlimme Nachricht erreichte: Zwei seiner Freunde waren bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Insgesamt starben in besagtem Jahr in den USA 37.000 Menschen durch Schusswaffengebrauch. Für Smith ein unerträglicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...