Der Bericht befasst sich mit den sich ständig ändernden Trends einer Branche, die sich an Inhalte im Kurzformat anpasst

Tagger by Sprout Social, der globale Technologieführer für intelligenteres Influencer-Marketing, veröffentlicht heute seinen ersten Automotive Industry Index. Der Bericht, der sich mit Daten für das erste Halbjahr 2023 befasst, zeigt, welche Automarken beim Influencer-Marketing erfolgreich sind und wie sich die Verbraucherpräferenzen beim Konsum von Brancheninhalten verändern.

Der Bericht nutzt die Social Intelligence Engine von Tagger, Signals, und betrachtet die allgemeine Plattform-Performance für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2023 und welche Arten von Inhalten das meiste Engagement bewirken.

"In der Vergangenheit sah sich die Automobilindustrie beim Einstieg in das Influencer-Marketing mit Eintrittsbarrieren konfrontiert", sagte Dave Dickman, Global Head of Sales and Services bei Tagger von Sprout Social. "Der Recherche- und Kaufprozess für Autos ist langwierig, da Verbraucher so viele Inhalte wie möglich konsumieren möchten, bevor sie einen so großen Kauf tätigen. Was wir in der ersten Hälfte dieses Jahres festgestellt haben, ist ein Schwerpunkt auf den kurzen Inhalten von Instagram und TikTok, im Gegensatz zu längeren Videos auf YouTube. Verbraucher ändern ihre Gewohnheiten und suchen nach Video-‚Snacks' zu bestimmten Funktionen, anstatt nach einer halbstündigen Rezension aller Angebote eines Autos."

Die Daten zeigen, dass Instagram unter Influencer:innen der Favorit für die Veröffentlichung von branchenbezogenen Inhalten ist und alle anderen Plattformen um das Vierfache übertrifft. Die Engagement-Rate von TikTok ist jedoch immer noch die höchste und übertrifft Instagram um mehr als das Doppelte.

Hier sind einige wichtige Erkenntnisse aus dem Automotive Industry Index:

Marken-Hashtags: Der Bericht befasst sich mit den am häufigsten verwendeten Hashtags in der Branche. Entgegen anderer Branchen-Studien von Tagger sind Marken-Hashtags die richtige Wahl, allen voran bmw, porsche und mercedes.

Der Bericht befasst sich mit den am häufigsten verwendeten Hashtags in der Branche. Entgegen anderer Branchen-Studien von Tagger sind Marken-Hashtags die richtige Wahl, allen voran bmw, porsche und mercedes. Snack-Inhalte: Die drei ansprechendsten Inhalte waren TikTok-Videos, Instagram-Reels und Instagram-Carousel-Beiträge, was zeigt, dass Verbraucher sich Videoinhalte im Snackformat wünschen.

Die drei ansprechendsten Inhalte waren TikTok-Videos, Instagram-Reels und Instagram-Carousel-Beiträge, was zeigt, dass Verbraucher sich Videoinhalte im Snackformat wünschen. Ganz oben auf der Liste: Porsche belegt auf allen Plattformen den ersten Platz als am häufigsten genannte Automarke. Mit Audi und Toyota haben wir die Top drei.

Der vollständigen 1H Automotive Industry Report von Tagger hier: https://www.taggermedia.com/de-source/research/1h-2023-global-industry-report-automotive-index/.

Über Tagger von Sprout Social

Tagger by Sprout Social ist ein weltweit führender Anbieter, der revolutionäre Nutzung von Daten an Top-Marken und Agenturen bereitstellt, damit Marketingstrategien für YouTuber:innen und Influencer:innen umgesetzt werden. Tagger genießt das Vertrauen globaler Unternehmen und ist eine bahnbrechende SaaS-Lösung, die beispielloses Fachwissen bietet. Durch die Nutzung von API-Partnerschaften mit wichtigen sozialen Kanälen verbindet Tagger Millionen von Marken- und Influencer-Profilen mit Milliarden von sozialen Datenpunkten und bietet so die robusteste soziale Intelligenz und umsetzbare Erkenntnisse der Branche. Die Plattform von Tagger bietet leistungsstarke Analysen, All-in-One-Funktionen und strategische Integrationen für effiziente Kampagnen-Workflows. Mehr Infos gibt es auf www.taggermedia.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231109551749/de/

Contacts:

Katie Huff

Trevelino/Keller

+1 404 214 0722

khuff@trevelinokeller.com