Dogecoin News: Top-Krypto-Analyst sieht DOGE kurz vor erneuten Ausbruch

Bereits seit einigen Wochen zeigt der Kurs von Dogecoin (DOGE) klar nach oben. Während der Meme-Coin noch Anfang Oktober bei ungefähr 0,05 US-Dollar lag, konnte der Kurs innerhalb der letzten 30 Tage um über 25 % ansteigen. Dies hat auch das Vertrauen der Anleger gestärkt, die nun vermehrt Interesse an der Kryptowährung zeigen.

Im Laufe des gestrigen Mittwochs meldete sich auch der bekannte Krypto-Analyst und -Händler auf X (ehemals Twitter) zu Wort und erklärte in seinem Tweet, dass er davon ausgehe, dass der Kurs von Dogecoin schon bald signifikant steigen könnte. So befinde sich die Meme-Währung derzeit in einer "engen Zone, eingeklemmt zwischen zwei entscheidenden Versorgungswänden".

Aufwärtstrend bereits am Horizont?

Im Dezember 2013 erblickte Dogecoin als Parodie auf Bitcoin (BTC) das Licht der Welt. Die Kryptowährung basiert auf dem Proof-of-Work-Algorithmus und wird gleichzeitig mit Lightcoin (LHC) abgebaut. Ali Martinez sieht DOGE aktuell in einer "engen Zone", wodurch das Potenzial dafür gegeben sei, dass schon bald ein Durchbruch nach oben erfolgen könnte.

So ließ er über einen Tweet verlauten, dass sich der Meme-Coin derzeit zwischen zwei entscheidenden Angebotswänden befinden würde: Auf der einen Seite seien 200.000 Wallets in einer Unterstützungsmauer zu finden, die 28,6 Milliarden DOGE halten. Auf der anderen Seite hingegen sei eine Widerstandswand aufgebaut, an der 124.000 Wallets satte 26,95 Milliarden Dogecoin halten.

Dogecoin is navigating a tight zone, sandwiched by two crucial supply walls.



Support Wall: Spanning $0.072-$0.073, with 200K addresses holding 28.6B $DOGE.

Resistance Wall: Ranging from $0.074-$0.076, where 124K addresses hold 26.95B DOGE.



Note that support outstrips… pic.twitter.com/O5FRIJ1SIl - Ali (@ali_charts) November 8, 2023

Derzeit sei laut Ali die Unterstützungsmauer wesentlich länger als die Widerstandsmauer, was darauf hindeutet, dass ein deutliches Potenzial für einen Ausbruch nach oben vorhanden sei. Sobald der Kurs über die Marke von 0,076 US-Dollar geklettert ist, sei als nächste Hürde die Marke von 0,084 US-Dollar wichtig.

Händler und Anleger sollten unbedingt auf dieses Niveau achten, denn sobald auch diese Marke überwunden wird, könnte ein signifikanter Anstieg folgen. Für diese Analyse bezieht sich Ali Martinez auf die On-Chain-Daten des Krypto-Analyse-Unternehmens IntoTheBlock.

Dogecoin-Whales kaufen 265,8 Millionen Token

In den letzten drei Tagen wurden gleich mehrere überraschend große Dogecoin-Bewegungen festgestellt. Laut mehreren Posts auf der Social-Media-Plattform X wurden diese Transaktionen zwischen anonymen Wallets und der populären Investment-Plattform Robinhood festgestellt, wobei letztere nicht nur den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht, sondern auch den Kauf und Verkauf mit traditionellen Anlagewerten wie Aktien unterstützt.

Die Plattform Robinhood besitzt eine eigene Krypto-Wallet, über die Nutzer der Plattform Dogecoin halten können. Auch eine Transaktion auf Wallets von Drittanbietern wird unterstützt, sodass eine Eigenverwahrung möglich ist.

Der X-Account "Whale Alert" hat gleich vier große Transaktionen gefunden, bei denen insgesamt mehr als eine halbe Milliarde DOGE transferiert wurde. Drei dieser Transaktionen wurden am 06. und am 07. November durchgeführt und transferierten insgesamt 265,8 Millionen DOGE-Token von Robinhood in eine Wallet außerhalb der Plattform.

Es lässt sich nicht genau nachvollziehen, ob diese DOGE-Coins tatsächlich innerhalb der letzten Tage gekauft wurden oder ob die Token lediglich auf Robinhood gehalten und nun von der Plattform abgezogen wurden. Gleichzeitig wurden am 07. November satte 250 Millionen DOGE an Robinhood von einer Wallet außerhalb der Plattform überweisen. Dies könnte auf einen Großverkauf hinweisen.

Dogecoin Kurs wieder am Steigen

Die Reaktionen der DOGE-Community auf diese Nachricht sind gemischt. Einige Anleger spekulieren, dass ein Großverkauf auf Grund des Verkaufsdrucks getätigt wurde, der derzeit bei einigen Investoren gegeben sei. Andere sehen dies sogar als Zeichen dafür, dass sie selbst ihre Bestände auflösen und verkaufen sollten.

Klar ist allerdings, dass sich der Dogecoin Kurs nicht großartig von diesen Zahlen beeindruckt wurde. So sank Dogecoin kurzfristig gestern Nachmittag auf 0,07367 US-Dollar, liegt allerdings derzeit mit einem Plus von 2,47 % in den letzten 24 Stunden bei 0,07613 US-Dollar. Damit lässt sich ein Kursanstieg innerhalb der letzten sieben Tage von 8,51 % feststellen, was nach einem Abfall am Donnerstag, dem 02. November, einen starken Anstieg widerspiegelt.

Der Dogecoin Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Noch optimistischer ist hingegen ein Blick auf die vergangenen 30 Tage, denn hier konnte sich der Dogecoin Kurs um über 26 % nach oben bewegen. So fiel DOGE Mitte Oktober auf 0,057 US-Dollar, konnte sich seitdem jedoch nicht nur erholen, sondern viele Erwartungen übertreffen.

Bleibt also abzuwarten, ob die wichtigen Widerstandsmarken tatsächlich innerhalb der nächsten Tage überschritten werden. Sollte dies der Fall sein, so steht Dogecoin vor einer rosigen Zukunft und könnte in den kommenden Monaten unerwartete Höhen erreichen.

Ähnlich positiv ist die Krypto-Community derzeit auch gegenüber dem neuen Projekt TG.Casino (TGC) eingestellt, das ähnlich wie Dogecoin gerade auf Social Media für Diskussionen sorgt. So vergleichen bereits viele Anleger das derzeit noch im Vorverkauf befindliche Projekt mit Rollbit (RLB).

Krypto-Casino mit vielen Vorteilen

Derzeit wird der $TCG-Token für einen Preis von 0,15 US-Dollar angeboten und konnte damit schon ein Kapital von 1,8 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Die Gründe für den großen Hype um das Krypto-Casino sind dabei vielfältig: Einerseits bietet TG.Casino Zugang zu vielen verschiedenen Online-Casinospielen, zu Sportwetten sowie zu vielem mehr. Gleichzeitig gibt es für Nutzer satte 25 % Cashback beim Einsatz des nativen $TCG-Tokens.

Sicherheit spielt natürlich eine große Rolle - gerade im Krypto-Bereich. Hier punktet TG.Casino mit einer offiziellen Lizenz, die eine Regulierung garantiert. Gleichzeitig haben gerade frühzeitige Investoren viele Vorteile, da zum Beispiel der Preis jetzt noch niedrig ist, bevor dann eine Listung auf den Kryptobörsen stattfindet. Außerdem können Anleger schon jetzt mit dem Staking beginnen und direkt passive Gewinne erzielen. Wer außerdem 5.000 US-Dollar (oder mehr) investiert, der bekommt exklusive NFT-Belohnungen geboten.

TG.Casino basiert außerdem auf der weltweit am schnellsten wachsenden Messaging-App Telegram. Neben einer hohen Einsteigerfreundlichkeit sind auch Benutzerfreundlichkeit und Usability wichtige Punkte der App. Dies soll einen einfachen und unkomplizierten Zugang zum Web3-Casino erleichtern und gleichzeitig über die vielfältigen Vorteile aufklären.

Wer also schon jetzt frühzeitig in den $TCG-Token investieren möchte und von den vielen Boni profitieren möchte, der kann derzeit den Krypto-Coin mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 und BEP-20) kaufen. Dabei ist der Token auf der Ethereum-Blockchain registriert, was einerseits eine hohe Transparenz bietet, andererseits dank Smart Contracts die Sicherheit erhöht.