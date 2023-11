FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Reaktionen auf die detaillierten Quartalszahlen haben am Donnerstag die Rheinmetall-Aktien bis nahe an ihre Bestmarke getrieben. Am späten Vormittag stieg der Kurs der Anteile des Rüstungskonzerns um 1,4 Prozent, was einen Platz im vorderen Drittel des 40 Werte umfassenden Dax bedeutete. Mit 280,90 Euro in der Spitze hatte sich der Rheinmetall-Kurs zuvor bis auf 40 Cent dem Rekordhoch von Anfang April genähert.

Rheinmetalll hoben sich damit von den Hensoldt-Anteilen ab, die sich - ebenfalls nach der Vorlage von Quartalszahlen - mit 0,3 Prozent im Minus bewegten.

Rheinmetall hatte schon Eckdaten veröffentlicht und so standen am Donnerstag wenige neue Details im Blick. Ersichtlich wurde laut dem JPMorgan-Experten David Perry, dass dem starken Rüstungsgeschäft die schwächere Autozuliefersparte gegenüber steht.

George McWhirter von der Berenberg Bank erwähnte eine leicht erhöhte Umsatz- und Margenziele für die spanische Munitionstochter Expal Systems positiv. Sven Weier von der UBS ging am Morgen davon aus, dass der Markt die starke Profitabilität im Waffen- und Munitionsgeschäft goutiert.

Rheinmetall ist am Aktienmarkt der größte Gewinner seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seit Februar 2022. Der Börsenwert des Unternehmens hat sich seitdem auf rund 12 Milliarden Euro fast verdreifacht. Bei Hensoldt summiert sich das Kursplus auf fast 120 Prozent in der Zeit. Das Unternehmen ist knapp drei Milliarden Euro wert./tih/zb/mis