Unterföhring (ots) -9. November 2023. Neue Serie für den SAT.1-Vorabend. Während "Die Landarztpraxis" mit guten Zahlen in SAT.1 und auf Joyn besticht, dreht SAT.1 bereits die nächste Serie für 2024: In "Das Küstenrevier" ermittelt Till Demtrøder als Hauptkommissar Harry Stein im Ostseestädtchen Küstritz. Harry Stein (Till Demtrøder) ist mit Leib und Seele Polizist in dem kleinen Küstenort. Zu Harrys Freude kehrt seine alleinerziehende Tochter Hanna (Vanessa Eckart) mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni (Manuel Santos Gelke) aus Rostock in ihren Heimatort zurück, um im Polizeirevier ihres Vaters als Kriminalkommissarin zu arbeiten. Was Harry nicht weiß, Hanna hatte einen Grund, Rostock so schnell wie möglich zu verlassen ...SAT.1 zeigt die 80 Folgen der neuen Serie, die von Pyjama Pictures produziert wird, Anfang 2024.SAT.1-Chef Marc Rasmus: "Mit unserer Serie,Die Landarztpraxis' treffen wir das Sehgefühl unserer Zuschauerinnen und Zuschauer - sowohl am Vorabend in SAT.1 als auch auf Joyn. Den Weg, für den neuen SAT.1-Vorabend auf lokale Fiction zu setzen, verfolgen wir konsequent weiter mit der neuen Serie,Das Küstenrevier' um Hauptdarsteller Till Demtrøder."Kurz-Biografien "Das Küstenrevier":Till Demtrøder (56) spielt Kriminalhauptkommissar Harry Stein: Der gebürtige Hamburger brillierte bereits in mehreren Fernsehserien wie "Großstadtrevier" (ARD), "Der Landarzt" (ZDF), "Hallo Robbie!" (ZDF) oder "Verbotene Liebe" (ARD). Zuletzt stand er für den Spielfilm "Kein einfacher Mord" (ARD) vor der Kamera. Außerdem wurde er als Sprecher der Hörbücher "Die drei ???" ausgezeichnet.Vanessa Eckart als Harrys Tochter Hanna Stein: Die Münchnerin spielte bereits in "Die Rosenheim-Cops" (ZDF) und hatte Auftritte in "Watzmann ermittelt" (ARD), "In aller Freundschaft" (ARD), "SOKO Linz" (ORF/ZDF) und "SOKO Stuttgart" (ZDF).Manuel Santos Gelke spielt Hannas Teenager-Sohn Benni Stein: Der aufstrebende Schauspieler wurde 2005 geboren und spielte bereits in mehreren Kinoverfilmungen wie "Benjamin Blümchen" und "TKKG - Jede Legende hat ihren Anfang"."Das Küstenrevier" - ab 2024 in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5645001