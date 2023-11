Mister Spex meldete Q3-Ergebnisse im Einklang mit den Erwartungen von AlsterResearch und des Marktes. In einem schwierigen Umfeld wuchs der Umsatz um 2% auf EUR 60 Mio. im Jahresvergleich. Die sich verschlechternde Verbraucherstimmung und die wetterbedingte geringere Verbraucheraktivität waren zusätzliche Herausforderungen in Q3. Was die Rentabilität betrifft, so war das adj. EBITDA das zweite Quartal in Folge positiv, obwohl die Bruttomarge aufgrund des Produktmixes zurückging. Nichtsdestotrotz bekräftigte das Management angesichts der guten 9M-Ergebnisse seine Prognose für das GJ23 mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich und einer EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Bereich. Ein weiterer Höhepunkt: Die Liquidität bleibt hoch und liegt deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 7,30 und sehen in der hohen Cash-Position des Unternehmens eine signifikante Sicherheitsmarge für Investoren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





