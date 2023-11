SUESS MicroTec unterzeichnete eine Vereinbarung über den Verkauf seiner angeschlagenen MicroOptics-Sparte an eine Tochtergesellschaft von Focuslight Technologies Inc. für EUR 75,5 Mio. Der Preis erscheint mit einem dreifachen EV/Umsatz 23E für ein verlustbringendes Geschäft attraktiv. Der Abschluss der Transaktion wird für das 1. Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigungen. SUESS MicroTec meldete weiterhin endgültige Zahlen für das dritte Quartal, die den vorläufigen Zahlen entsprachen. Die Quartalsumsätze und -margen wurden durch Exportkontrollen beeinträchtigt, aber insbesondere Advanced Backend verzeichnete starke Auftragseingänge für KI-Anwendungen. SUESS MicroTec passt seinen Ausblick für FY23 an und schließt nun MicroOptics aus. Der Verkauf von MicroOptics führt zu einem deutlich schlankeren und fokussiertem Portfolio, was die Kaufempfehlung von AlsterResearch mit einem Kursziel von EUR 30,00 unterstützt. Sollte die MicroOptics-Transaktion abgeschlossen werden, könnte dies AlsterResearchs Kursziel um weitere EUR 2 erhöhen. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





