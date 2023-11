Der australische Schnellladesäulen-Hersteller Tritium schließt sein Werk in Brisbane und verlagert seine komplette Produktion in die USA. Das australische Werk war offenbar nicht profitabel zu betreiben - und die Politik wollte die Fabrik nicht weiter fördern. Die gesamte Produktion des Unternehmens soll nun außerhalb des australischen Heimatmarktes erfolgen. Das US-Werk in Lebanon im Bundesstaat Tennessee hatte Tritium im August 2022 eröffnet. ...

