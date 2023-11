Derzeit höchste Gewichtung im regelbasierten und nach der Trendstärke ausgerichteten DER AKTIONÄR Next 20 Index hat derzeit das amerikanische Unternehmen AppLovin vor dem KI-Giganten Nvidia. Zum Handelsschluss in den USA legte AppLovin kräftig zu, das ist der Grund. Einmal mehr konnte der App-Entwickler mit den präsentierten Unternehmenszahlen durchweg überzeugen. So verzeichneten die Amerikaner im dritten Quartal einen Umsatz von 864 Millionen US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,30 US-Dollar. ...

