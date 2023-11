Salzburg (ots) -Corona und Kaufkraftverlust bedrohen die Bildungsprojekte von Bienenlieb. Bis Monatsende läuft ein Spendenaufruf und Suche nach Partnern.Seit über 10 Jahren ist Bienenlieb als gemeinnütziger Verein für (Wild-)Bienen und Bestäuber im Einsatz. Bildungsunterlagen, Schulworkshops, Ausbildung von Bienenpädagog:innen und ein Trainings- und Erlebnisgelände in Salzburg gehören zum Angebot, das im gesamten deutschsprachigen Raum in Anspruch genommen wird.Über 300.000 Euro nicht ersetze Verluste aus der Corona-Zeit und der massive Kaufkraftrückgang führen jetzt dazu, dass die stark steigenden Kosten nicht mehr gedeckt werden können.Wir wollen unsere wertvolle Arbeit weiterführen! Es ist wichtig, permanent und in allen Bereichen auf die Relevanz der natürlichen Kreisläufe aufmerksam zu machen. Besonders bei den Kindern, unserer Zukunft.Der Verein sucht dringend Unterstützer und bittet um Spenden: www.bienenlieb.at/rettenInfo-Website bienenlieb.at/rettenPressekontakt:Daniel Pfeifenberger, daniel@bienenlieb.at, 0664/8517591Original-Content von: Bienenlieb gem.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172507/5645026