Wirtschaftsweisen prognostizieren Rezession | Inflation in Deutschland sinkt

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte gestern die Inflationsrate für den vergangenen Monat Oktober. Mit einem Wert von 3,8 Prozent sinkt diese auf den niedrigsten Stand seit August 2021. Daneben rutscht Deutschland laut den Wirtschaftsweisen in eine leichte Rezession



Während im September die Inflationsrate noch 4,5 Prozent betrug, ging diese im Folgemonat um 0,7 Prozentpunkte zurück. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie (Kerninflationsrate) lag bei 4,3 %, was die Teuerung in den anderen Bereichen nochmal bestätigt. Der Dienstleistungssektor verzeichnet eine Preissteigerung in Höhe von 3,9 %, hier sollte jedoch die staatliche Subvention des öffentlichen Personenverkehrs beachtet werden. Das seit Mai gültige Deutschlandticket könnte die Preisfindung in dem Sektor für Bahn, Bus und Ähnliches beeinflussen, dort sanken die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 22,7 %.





Daneben prognostizieren die sog. Wirtschaftsweisen in ihrer Konjunkturprognose eine leichte Rezession für Deutschland. Aus Sicht der Experten wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4 % zurückgehen, im kommenden Jahr wird ein Wachstum von 0,7 % vorhergesagt. Wirtschaftsminister Habeck zeigt sich jedoch optimistischer und prognostiziert für 2024 ein deutlich höheres Wachstum.











Quelle: HSBC