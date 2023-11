Rheinmetall: Auf dem Weg zu einem neuen Rekordhoch!

Startet jetzt der Big-Picture-Breakout? Breakout Trading-Strategie Rückblick

Rheinmetall profitiert auch weiterhin vom Rüstungs-Boom durch die weltweiten geopolitischen Spannungen. Das Unternehmen wird gebraucht, wenn es darum geht, den dramatisch gestiegenen Bedarf vieler Länder an militärischer Ausrüstung zu decken. Der Verteidigungs- und Technologiekonzern rechnet 2023 mit einem Rekordjahr. Nach einer starken Anzugsphase bis April, erreichte die Aktie ihr Rekordhoch. Danach sahen wir eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung. Aktuell notiert das Papier nur knapp unterhalb des Allzeithochs.

Rheinmetall-Aktie: Chart vom 09.11.2023, Kürzel: RHM, Kurs: 279.50 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Nachfrage nach Munition, Panzern und anderen Produkten von Deutschlands größtem Verteidigungskonzern geht durch die Decke. In den ersten drei Quartalen verzeichnete das Unternehmen in der Rüstungssparte einen Auftragseingang inklusive neuer Rahmenverträge und anderer Kundenvereinbarungen von rund 130 Prozent auf 14,5 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage detaillierter Quartalszahlen mitteilte. Das deutsche Rüstungsunternehmen ist ein begehrtet Partner, wenn es um Verteidigung- und Sicherheit geht. Nach einer Konsolidierung könnte die Aktie auf eine neues Rekordhoch ausbrechen.

SETUP

Bei Kursen über 281.30 Euro ließe sich ein Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position könnte man nach dem Einstieg unterhalb der möglichen Konsolidierungsbewegung vornehmen.

Meine Meinung zu Rheinmetall ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RHM

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.