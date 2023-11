Berlin (ots) -Kaizen Gaming wird in fünf von zehn Kategorien bei den EGR Awards 2023 ausgezeichnet.Kaizen Gaming ist der ganz große Gewinner bei den EGR Awards 2023. Als Sieger in fünf von zehn Kategorien untermauert Kaizen Gaming, die Muttergesellschaft von Betano, seine Position als Top-Anbieter in der iGaming-Branche. Die Gewinner wurden im Verlaufe der Preisverleihung in London am 26. Oktober bekanntgegeben.Innerhalb der iGaming-Branche gelten die EGR Awards als prestigeträchtigste Auszeichnung. Die hervorragenden Produkte und Dienstleistungen von Kaizen, mit seinen Marken Betano und Stoiximan, wurden in fünf separaten Kategorien gewürdigt:- Bester Sportwettenanbieter- Beste Marketing-Kampagne- Bester Anbieter für Live-Wetten- Bester Anbieter für Sportwetten auf Mobilgeräten- Bestes "In House" ProduktStatement von George Daskalakis, Gründer und CEO von Kaizen Gaming: "Fünf Awards zu gewinnen und damit mehr als jeder andere Anbieter bei den EGR Awards, ist ein Rekord für diese Branche und eine einmalige Errungenschaft für uns. Auf diese Art und Weise gewürdigt zu werden, ist Anerkennung für die unermüdlichen Anstrengungen unserer über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fortwährend daran arbeiten, unseren Kunden das bestmögliche Gaming-Erlebnis bieten zu können. Innovation und bestmögliche Qualität bei all unseren Gaming-Produkten und Dienstleistungen sind auch künftig weiterhin unsere oberste Priorität."Über Kaizen Gaming | BETANOKaizen Gaming, die Muttergesellschaft von BETANO, ist eine der am schnellsten wachsenden Gametech-Firmen der Welt. Mit Fokus auf Technologie und Menschen arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Produkte und Services zu verbessern, sowie unseren Kunden rund um den Globus das bestmögliche und vertrauenswürdigste Online-Spielerlebnis zu bieten.Unsere Sportwettenmarke Betano operiert mittlerweile in zehn Ländern, dazu betreiben wir die Marke Stoiximan in Griechenland und Zypern. Derzeit zählen wir mehr als 2.000 Beschäftigte an unseren verschiedenen Standorten.Kaizen Gaming hat sich einen Ruf als einer der besten Sportwettenanbieter erarbeitet und wurde mehrfach bei den prestigeträchtigen EGR Awards ausgezeichnet - darunter den für den besten Anbieter für Sportwetten. Dazu hat Betano in einer unabhängigen Studie der deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) in verschiedenen Bereichen Bestnoten erzielt und wurde als der Sportwettenanbieter mit dem besten Kundenservice aller 14 untersuchten Anbieter ausgezeichnet.Mehr Informationen zu Kaizen Gaming (https://kaizengaming.com/)Pressekontakt:Bei Rückfragen können Sie sich gerne via E-Mail an den Country Manager von Betano Deutschland, Clemens Kaiser, unter c.kaiser@kaizengaming.com wenden.Original-Content von: Betkick Sportwettenservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117305/5645098