© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die Ansichten des Hedgefonds-Managers David Einhorn über Märkte und bestimmte Aktien werden weiterhin als mögliche Anhaltspunkte für Anlagetrends gesehen. Wie er die derzeitige Marktlage einschätzt."Die derzeitigen extremen geopolitischen Spannungen werden zu niedrigeren Aktienkursen über einen Zeitraum von mehr als ein paar Stunden führen", schreiben Einhorn und sein Team in einem Brief an Anleger, der Reuters vorliegt. Einhorns Hedgefonds Greenlight-Fonds meldet seit Jahren hohe Renditen. Im dritten Quartal konnte der Fonds 12,9 Prozent zulegen, während der S&P 500 3,3 Prozent einbüßte. Die größten Gewinner des Quartals waren CONSOL Energy, die Modeholding Capri Holdings, das Software-, …