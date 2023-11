Der Digitalisierungskonzern GFT Technologies SE (GFT) setzt auch im dritten Quartal 2023 trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds sein stabiles Wachstum fort: Der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten lag um 10 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders positiv entwickelten sich die Geschäfte in Europa mit einem Plus von 22 Prozent, und auch der größte Markt Brasilien hat sich stabilisiert. Zudem stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) um 7 Prozent; ohne Währungseffekte erzielte GFT ein operatives Ergebniswachstum von 14 Prozent. Um den fortwährenden Marktunsicherheiten ...

