DJ MARKT USA/Gut behauptet - Powell-Rede im Blick

Die US-Börsen dürften mit kleinen Kursgewinnen in den Donnerstagshandel starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich gut behauptet, gestützt von den zuletzt gesunkenen Marktzinsen. Befürchtungen, dass ein großes Angebot neuer Staatsanleihen die Kurse drücken und im Gegenzug die Renditen nach oben treiben könnte, haben sich nicht bewahrheitet. Die Neuemission zehnjähriger Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar am Mittwoch wurde relativ gut aufgenommen, die Renditen verharrten aber auch nach der Auktion auf niedrigem Niveau. "Der Anleihemarkt hat die Auktion aufgenommen, ohne dass neue Bedenken wegen eines Überangebots aufgekommen sind", so Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Das stütze den übergeordneten Trend zu niedrigeren Renditen, vor allem bei den längeren Laufzeiten. Für Donnerstag ist die Auktion 30jähriger Schuldtitel im Volumen von 24 Milliarden Dollar angekündigt.

Im Blick steht ein Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor einem Ausschuss des Internationalen Währungsfonds. Anleger hoffen, dass er sich dabei auch zum jüngsten Rückgang der Marktzinsen und den möglichen Folgen für die Politik der Federal Reserve äußern wird. Daneben wird der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, in einem Webcast des Finanznachrichten- und Analyseanbieters MNI sprechen.

An Konjunkturdaten werden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Geschäftszahlen hat am Mittwoch nach Börsenschluss unter anderem Walt Disney vorgelegt. Die Zahlen enthielten Licht und Schatten, doch kommt der Unterhaltungskonzern bei den Kostensenkungen schneller voran als angenommen. Die Aktie legt im vorbörslichen Handel um rund 4 Prozent zu.

November 09, 2023 06:33 ET (11:33 GMT)

