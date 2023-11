Goliath Resources: Eine Flut starker Bohrergebnisse vom Golddigger-Projekt

Anzeige / Werbung

Je mehr Ergebnisse vom Golddigger-Projekt eintreffen, desto zuversichtlicher wird das Management-Team.

Die Flut an positiven Bohrergebnissen vom Golddigger-Projekt von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) nimmt zu. Nun nämlich präsentiert die Gesellschaft von CEO Roger Rosmus die Ergebnisse von zehn weiteren Bohrlöchern, die man 2023 auf der vielversprechenden Liegenschaft mit ihrer bereits jetzt mehr als imposanten Surebet-Goldentdeckung abgeteuft hat. Und einmal mehr stieß Goliath mit allen Bohrungen auf Goldvererzung! Die Ergebnisse von 100 weiteren Bohrungen stehen noch aus.

Die Highlights der Bohrungen waren dabei:

- GD-23-170, das von Bohrstandort 16 aus abgeteuft wurde und zahlreiche Vorkommen von sichtbarem Gold sowie eine starke Sulfidmineralisierung in Quarz-Stockwerk und Adern durchschnitt. Diese korrespondieren mit der Bonanza-Scherung und der Surebet-Zone, die weiterhin weit offen bleiben:

Bonanza Shear-Abschnitt besteht aus 9,40 g/t AuEq (9,33 g/t Au und 3,98 g/t Ag) auf 7,00 Metern einschließlich 12,74 g/t AuEq (12,66 g/t Au und 5,11 g/t Ag) auf 5,15 Metern und 19,81 g/t AuEq (19,71 g/t Au und 7,28 g/t Ag) auf 3,30 Metern;

Der Surebet-Abschnitt enthält 5,01 g/t AuEq (4,83 g/t Au und 6,32 g/t Ag) auf 5,00 Metern, einschließlich 6,25 g/t AuEq (6,03 g/t Au und 7,72 g/t Ag) auf 4,00 Metern

- GD-23-164, das vom Standort Koala aus abgeteuft wurde, durchschnitt mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold und eine bedeutende Quarz-Sulfid-Mineralisierung in Adern und Stockwerken mit Bleiglanz, Sphalerit und Pyrrhotit, die mit der Bonanza-Scherung korrespondiert, die nach wie vor weit offen ist:

Der mineralisierte Abschnitt wies 7,87 g/t AuEq (7,76 g/t Au und 6,59 g/t Ag) über 7,00 Meter, einschließlich 10,98 g/t AuEq (10,84 g/t Au und 8,72 g/t Ag) über 5,00 Meter und 18,25 g/t AuEq (18,05 g/t Au und 13,22 g/t Ag) über 3,00 Meter auf; und

130 Meter südwestlich von Pad A und 750 Meter südöstlich von Pad 16 befinden sich bestätigte Bonanza-Gehalte, die sich südwestlich von Pad A fortsetzen, wo eine hochgradige Goldmineralisierung mit 21,30 g/t AuEq (20,46 g/t Au und 40,06 g/t Ag) auf 7,77 Metern in Bohrloch GD-22-49 aus der Bohrsaison 2022 durchschnitten wurde.

- GD-23-188, das vom Standort Beaver aus abgeteuft wurde, durchschnitt mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold und Quarz-Sulfid-Mineralisierungen in zwei bedeutenden mineralisierten Abschnitten, die der Golden Gate Zone und einer möglichen Ausdehnung der Bonanza-Scherung entsprechen:

der Golden Gate-Abschnitt besteht aus 4,57 g/t AuEq (2,61 g/t Au und 82,58 g/t Ag) über 4,15 Meter, einschließlich 5,70 g/t AuEq (3,26 g/t Au und 103,03 g/t Ag) über 3,32 Meter;

der Abschnitt der Bonanza-Scherung besteht aus 3,28 g/t AuEq (2,95 g/t Au und 4,15 g/t Ag) über 2,00 Meter; und

der Standort Bever befindet sich 370 Meter westlich von Pad A und 560 Meter südlich von Pad 16 und bestätigt und erweitert die Bonanza-Goldgehalte, die in der Zone Golden Gate beobachtet wurden, wo Bohrloch GD-23-197 9 Meter (~ wahre Breite) mit 34,03 g/t AuEq oder 1,09 oz/t AuEq (32,55 g/t Au und 65,71 g/t Ag) ergab.

- GD-23-207, das vom Standort Bear aus abgeteuft wurde, durchschnitt mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold und eine bedeutende Quarz-Sulfid-Mineralisierung, die der Zone Surebet entspricht, die weiterhin offen ist:

der Abschnitt besteht aus 8,02 g/t AuEq (7,79 g/t Au und 10,79 g/t Ag) über 3,00 Meter; und

der Standort Bear befindet sich 200 Meter westlich von Standort 16.

- GD-23-167, das vom Standort Lion aus abgeteuft wurde, durchschnitt sichtbares Gold und eine bedeutende Quarz-Sulfid-Mineralisierung in einem Abschnitt, der der Bonanza-Scherung entspricht:

der vererzte Abschnitt besteht aus 5,06 g/t AuEq (4,63 g/t Au und 17,95 g/t Ag) auf 2,93 Metern; und

der Standort Lion befindet sich 650 Meter westlich von Pad 16.

- GD-23-150 die von Standort 16 aus abgeteuft wurde, durchschnitt sichtbares Gold und eine bedeutende Quarz-Sulfid-Mineralisierung in einem Abschnitt, der der Zone Surebet entspricht:

Der mineralisierte Abschnitt wies 3,42 g/t AuEq (3,29 g/t Au und 4,37 g/t Ag) auf 5,00 Metern auf.

Ein spannendes Bild zeichnet sich ab

Ausgehend von den Bohrergebnissen aus den Jahren 2021 und 2022 sowie den bislang vorliegenden Resultaten dieses Jahres kann Goliath jetzt darstellen, dass die Surebet-Zone, beherbergt in Hazelton-Sedimenten, mit 106 Bohrungen durchschnitten wurde und laut Modellierung über ein Volumen von >5.500.000 m3 verfügt und weiterhin offen für Erweiterungen bleibt. Dabei liegt die durchschnittliche Mächtigkeit der Vererzung bie 6,88 Metern mit 6,31 g/t Goldäquivalent.

Die Bonanza-Scherung, die zwischen Hazelton-Sedimenten und Vulkangestein liegt, ist mit 104 Bohrungen durchschnitten worden. Das Modell wurde auf eine Volumen von 13.000.000 auf über 25.000.000 m3 ausgeweitet und auch Bonanza bleibt offen für Erweiterungen. Hinzu kommt, dass die kürzlich entdeckte Golden Gate-Zone, die innerhalb des Hazelton-Vulkangesteins 20 Meter unterhalb der Bonanza-Scherung liegt, der bisherigen Modellierung zufolge bereits ein Volumen von über 1.100.00 m3 aufweist. Um hier die durchschnittliche Mächtigkeit und die Gehalte zu definieren müssen allerdings noch die Ergebnisse der ausstehenden Analysen abgewartet werden. Jetzt schon kann man aber sagen, dass auch Golden Gate weiter offenbleibt.

Das Management von Goliath Resources geht angesichts der bisher erhaltenen Bohrergebnisse und Explorationsarbeiten davon aus, dass die durchschnittliche Mächtigkeit und/oder die Metallgehalte dieses Systems noch steigen sollten, wenn alle Analyseergebnisse vorliegen und interpretiert wurden.

Das Ausmaß der Surebet-Entdeckung konnte erheblich erhöht werden

Goliath hat mittlerweile das Ausmaß der Surebet-Zone auf 1,8 Quadratkilometer (!) erweitert und aufgezeigt, dass sie zahlreiche, gestapelte Adern mit hohen Edelmetallgehalten innerhalb von 650 Metern ab der Oberfläche aufweist. Gleichzeitig, so das Unternehmen, habe sich gezeigt, dass das System immer noch weit offenbleibt und hervorragendes Potenzial auf weitere Entdeckungen besteht.

Dabei waren Teams von Goliath insgesamt in den vergangenen drei Jahre nur rund zehn Monate überhaupt auf dem Projekt, da die Witterungsverhältnisse nur vergleichsweise kurze Fenster für die Explorationsarbeiten öffnen.

Goliath hat sich zudem mit der Colorado School of Mines für eine Untersuchung zusammengetan, die bestätigte, dass die bekannte Vererzung sich in einer Tiefe von 4 bis 5 Kilometern unterhalb der Paläo-Oberfläche gebildet hat. Was bekräftige, dass exzellentes Potenzial auf weitere Entdeckungen in der Tiefe besteh, erklärte das Unternehmen.

Die Gesellschaft führt ein aussagekräftiges Bild an, um zu verdeutlichen, dass der Bericht der Colorado School of Mines bedeutet. Demzufolge besteht Potenzial auf die 5-10-fache Anzahl an gestapelten Adern unterhalb des bereits entdeckten Systems, über die 10-fache Höhe des CN-Towers - der 553 Meter hohe Fernsehturm von Toronto von oben nach unten entspricht!

Innerhalb von nur zehn Monaten Arbeit im Feld also hat das Goliath-Team die ursprüngliche Entdeckung von einer Idee zum heutigen Stand - über 31,6 Mio. Kubikmeter Gestein - gebracht. Dabei ist es gelungen, deutlich aufzuzeigen, dass es sich bei Surebet um eine Entdeckung von Weltklasse handelt. Und das vor allem bislang möglicherweise nur die "Spitze des Eisbergs" entdeckt wurde!

(An weiteren Details interessierte Anleger sollten sich die Originalpressemitteilung des Unternehmens zur Gemüte führen)



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38171A2092