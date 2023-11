Eigenmann Veronelli, ein führender Anbieter von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten, gab heute die Übernahme von B&C S.p.A. bekannt, einem bekannten Anbieter von Spezialzutaten für den Lebensmittelmarkt mit Sitz in Gorla Minore (VA), Italien.

Die Übernahme stellt eine strategische Expansion in der Lebensmittelbranche dar und stärkt die Präsenz von EV bei gleichzeitiger Erweiterung seines überzeugenden Portfolios. Zusätzlich zum bestehenden Angebot der Gruppe wird BC EV in die Lage versetzen, ein fortschrittliches Lebensmittelangebot zu schaffen, um die Ziele der Wachstumsstrategie in Italien und auf den ausländischen Märkten zu erreichen.

BC wurde 1998 gegründet und hat ein breit gefächertes Portfolio an Spezialinhaltsstoffen und -anwendungen sowie eine solide Marktexpertise in den meisten Segmenten der Branche entwickelt, darunter Milchprodukte und Speiseeis, Getränke, Soßen, Dressings und Fleischanwendungen. Im Jahr 2022 erzielte BC mit 14 Mitarbeitern einen Umsatz von 15,1 Millionen EUR.

Gabriele Bonomi, Group Chief Executive Officer von EV, kommentiert die Übernahme: "Diese Akquisition bringt unsere Gruppe an die Spitze des weiteren Wachstums auf dem Lebensmittelmarkt in Italien und auf den ausländischen Märkten. BC bietet innovative Lösungen und fortschrittliche Technologien, die unser bestehendes Produktportfolio perfekt ergänzen. Unsere Lieferanten und Kunden werden vom Zugang zu den verbesserten Fähigkeiten, dem erweiterten Portfolio und dem ausgebauten kommerziellen Netzwerk der kombinierten Organisation profitieren

Manuel Macchi, Market Manager Food von BC, fügte hinzu: "EV teilt unsere Mission, unseren Partnern hochqualifizierte Lösungen für Inhaltsstoffe, technische Unterstützung, Anwendungs-Know-how, hervorragenden Service und Transparenz zu bieten. Wir haben in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum erlebt und glauben, dass diese Akquisition der nächste Schritt zur Verwirklichung unserer Ziele ist und neue Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung schafft

Über Eigenmann Veronelli S.p.A.

Das 1910 gegründete Unternehmen Eigenmann Veronelli ist ein internationaler Lösungsanbieter von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten. EV hat seinen Hauptsitz in Rho (MI), Italien, und verfügt über eine direkte Präsenz in Italien, der Iberischen Halbinsel, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über eine kommerzielle Reichweite in mehr als 40 Ländern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete EV mit mehr als 350 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 417 Millionen Euro. Das Unternehmen steht für Effektivität und Effizienz. Es verbindet lokale Marktkenntnisse mit internationalen chemischen Innovationen und bietet ein hochwertiges und breit gefächertes Portfolio an Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen sowie maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Lieferkettenlösungen, technische und formulierungstechnische Unterstützung und umfassendes regulatorisches Know-how für ein breites Spektrum von Branchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eigver.com

Über B&C S.p.A.

Seit 1998 präsentiert sich BC auf den Lebensmittelmärkten in 29 Ländern. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Emulgatoren, Verdickungsmittel, Geliermittel und Stabilisierungssysteme für Eiscreme, Desserts, Getränke und Soßen. Um mehr über BC zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://bcfooditaly.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

