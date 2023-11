Halle (ots) -



Halle - Der ehemalige polnische Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa rechnet damit, dass der Oppositionspolitiker Donald Tusk neuer Regierungschef in Polen werden wird. Er gehe fest davon aus, dass Tusk "derjenige sein wird, der eine neue Regierung bilden wird", sagte Walesa der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hatte Anfang der Woche den bisherigen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen PiS-Partei mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Die PiS war bei den Parlamentswahlen vor gut drei Wochen zwar stärkste Partei geworden, hat aber keine Mehrheit im Parlament - im Gegensatz zu einem Oppositionsbündnis aus drei Parteien unter Führung von Tusk.



Mit Blick auf das Wahlergebnis sagte Walesa der Zeitung, er sei "stolz auf meine Polen. Sie sind jetzt aufgewacht". Donald Tusk sei ein "fantastischer Politiker". Unter der PiS-Regierung sei Polen dagegen "in ein Loch gefallen". Die Deutschen müssten aufpassen, dass es ihnen nicht auch so gehe, mahnte Walesa: "Passt auf, dass ihr nicht Demagogen und Populisten an die Macht lasst."



