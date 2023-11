München (ots) -- Flatrate-Vertrag inklusive Kfz-Haftpflicht und Vollkasko ab 99,99 Euro pro Monat- Schutz gegen sechs weitere Alltagsrisiken in einer Versicherung zusammengefasst- Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Fahrrad-Vollkasko, Haustier sowie optional Elektronik und Gegenstände mit abgedeckt- Mit nur fünf Risikofragen bietet FRESH die schnellste Abschlussprozedur am Markt- Keine Rückstufung im SchadensfallDer Münchner Assekuradeur FRESH Insurance hat als Premiere am deutschen Versicherungsmarkt einen umfangreichen Kfz-Schutz in seine Flatrate-Versicherung für die häufigsten Alltagsrisiken integriert. Ein einziger Versicherungsvertrag deckt damit künftig auch die Kfz-Haftpflicht sowie eine Vollkaskoversicherung ab - beides für bis zu fünf Fahrzeuge. In der innovativen FRESH-Versicherung zum monatlichen Festpreis sind bereits enthalten: eine private Haftpflichtabsicherung, Hausrat, Schutz bei Risiken wie Unfall, Haustier, Fahrrad - sowie optional ein Schutz gegen Schäden im Bereich Elektronik und Gegenstände."Wir haben unsere Flat-Rate-Versicherung durch den ab sofort angebotenen umfassenden Kfz-Schutz für die Versicherungskunden noch attraktiver gemacht. Es ist nun eine breite 'Volksversicherung'. In nur einem Vertrag deckt sie künftig nicht nur die wichtigsten Risiken des Alltags ab, etwa Schadensfälle der privaten Haftpflicht oder bei den Themen Hausrat und Unfall. Die FRESH-Flatrate bietet künftig auch Rundumabsicherung auf Rädern - und das für bis zu fünf Fahrzeuge oder Motorräder", erläutert FRESH-Gründer Manuel Stroeh, der den Assekuradeur 2021 gemeinsam mit Robert Welsch gegründet hat.Kontrast zur Branche: Schnelle Beantragung der Flatrate mit nur fünf Risikofragen"Wir können damit in der bis Ende des Jahres laufenden Kfz-Wechselsaison einer enormen Anzahl von Kunden ein sehr attraktives Angebot machen. Zumal der Abschluss unseres Flatrate-Vertrags mit minimalem Aufwand zur Prämienberechnung machbar ist und es zu keiner Prämienanpassung im Schadensfall kommt. Weitere Vorteile der FRESH-Flatrate sind: Die Unfallschutzkomponente verlangt keine Beantwortung von Gesundheitsfragen, wir verlangen bei Hausrat keine Angaben zur Zahl der versicherten Gegenstände oder zur Wohnraumgröße und sämtliche Elektronik und Gegenstände sind auch bei selbstverschuldeten Schäden mit unserer optionalen Gegenstandsversicherung geschützt", erläutert FRESH-Co-Gründer Robert Welsch.Vertragspartner der Versicherten ist bei der FRESH-Flatrate mit Kfz-Schutz die Münchner Traditionsversicherung Die Bayerische. Für den allergrößten Teil der Versicherungskunden, schätzt man bei FRESH Insurance, wird die Flat-Rate-Versicherung für 99,99 Euro pro Monat im Single-Tarif abschließbar sein. Die Absicherung einer ganzen Familie mit einer Flatrate kostet zum Marktstart 169,50 Euro. Beide Tarife verlangen beim Abschluss nicht mehr als die Beantwortung von fünf Risikofragen.Vorteile für die Versicherten: Fixpreis, umfassende Leistungen, Antrag über Makler oder OnlineMit ihren neuartigen Flatrate-Versicherungen setzt FRESH Insurance auch neue Maßstäbe bei der Transparenz für Endkunden. "Es ist unser Anspruch, die wichtigsten Risiken von Versicherten abzudecken. Sie haben bei uns mit nur einem Vertrag die Gewissheit, für die wichtigsten Risiken ihres Lebens gewappnet zu sein - zu einem monatlichen Fixpreis und mit umfassenden Leistungen", fasst FRESH-CEO Manuel Stroeh zusammen. Die Flatrate von FRESH kann entweder über Makler oder im einfachen Onlineverfahren abgeschlossen werden - bei sofortigem Versand der Versicherungspolice.Website: https://fresh.insure/Über Fresh: Die FRESH Insurance Services GmbH wurde 2021 gegründet. FRESH hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche mit Flatrate-Versicherungen weiterzuentwickeln. Hierfür arbeitet das Team von FRESH derzeit mit der Versicherung Die Bayerische und Element AG zusammen, um potenziell 80 Prozent der deutschen Bevölkerung den Alltag mit der ersten, volldigitalen Flatrate-Versicherung zu erleichtern: Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Elektronik, Haustier sowie Fahrrad und Gegenstände und Kfz-Versicherung in einem Vertrag. FRESH. Einfach. Versichert.Pressekontakt:Julian Hajduk+49 89 242 1041 11 35fresh-insurance@scriptconsult.deSCRIPT Consult GmbHTitus Kroder+49 89 242 1041 42fresh-insurance@scriptconsult.deSCRIPT Consult GmbHOriginal-Content von: FRESH Insurance Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172508/5645217