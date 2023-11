Walt Disney Aktie: Quartalsergebnisse überzeugen Anleger - Freizeitparks punkten

Die Papiere des US-Unterhaltungskonzerns Walt Disney rücken am Donnerstag und damit einen Tag nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse in den Fokus der Marktakteure. Geschäft in Parks in Shanghai und Hongkong helfen Die Freizeitparks aus dem Hause Walt Disney an den Standorten Shanghai und Hongkong haben dem US-Unternehmen einen Gewinn über den Schätzungen beschert. Nach US-Börsenschluss teilte der Konzern mit, dass der Rückgang der Werbeeinnahmen beim Sender ABC ausgeglichen werden konnte. Indes gewann der hauseigene Streamingdienst Disney+ rund sieben Millionen neue Abonnenten dazu. Disney+ und Hotstar kommen damit auf 150,2 Millionen Kunden, was die Analystenschätzungen toppt.

"Unsere Ergebnisse in diesem Quartal spiegeln die bedeutenden Fortschritte wider, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben", sagte Disney Chief Executive Bob Iger. "Wir haben zwar noch einiges zu tun, aber diese Anstrengungen haben es uns ermöglicht, die Zeit der Korrekturen hinter uns zu lassen und unsere Geschäfte wieder aufzubauen."

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

