secunet Security Networks hat die Quartalsmitteilung zum Q3 2023 veröffentlicht und damit die am 27. Oktober veröffentlichten vorläufigen Eckdaten bestätigt. Die Umsatzerlöse im dritten Quartal beliefen sich auf 87,6 Mio. Euro und stiegen damit um 13 % im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich getrieben durch eine positive Geschäftsentwicklung im Segment Public Sector. Das EBIT ging im dritten Quartal um 41% auf 5,7 Mio. EUR zurück, belastet durch höhere Kosten im Zusammenhang mit Wachstumsinvestitionen und produktmixbedingte Effekte. Es wird erwartet, dass sich die Mix-Effekte im GJ24 fortsetzen werden, begleitet von einem Anstieg der Investitionen und Kosten für die Produktentwicklung. Nach einer weiteren Überarbeitung des Modells passt Alsterresearch das Kursziel leicht auf EUR 197,00 (alt: EUR 200,00) an, was immer noch einem Aufwärtspotenzial von ca. 40% entspräche. Der jüngste Kursrückgang der Aktie biete eine attraktive Kaufgelegenheit. Das Rating bleibt daher auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken