Die GEA Group hat gute Zahlen für das dritte Quartal 2023 vorgelegt, selbst wenn Umsatz und Auftragseingang die Konsensschätzungen um 4% bzw. 3% verfehlt haben. Dies scheint jedoch größtenteils auf Währungseinflüsse zurückzuführen zu sein. Der organische Umsatz wuchs in den meisten Segmenten und die bereinigte (adj.) EBITDA-Marge verbesserte sich dank eines besseren Produktmixes und kontrollierter Kosten. Der Auftragseingang blieb robust, und der hohe Auftragsbestand bietet eine gute Umsatzvisibilität für die kommenden Quartale. Insgesamt verlief die Geschäftsentwicklung im Großen und Ganzen wie erwartet, und GEA hat seine Prognose für 2023 bekräftigt. Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Management eine gewisse Verlangsamung des organischen Umsatzwachstums, ist aber optimistisch, bessere EBITDA-Margen zu erzielen. Der kürzlich angekündigte Aktienrückkaufplan in Höhe von 400 Mio. EUR (bis 2025) und die Einziehung eigener Aktien (im Wert von bis zu ca. 700 Mio. EUR) sind positive Nachrichten. Die Analysten von AlsterResearch halten im Großen und Ganzen an ihren Schätzungen fest und bekräftigen ihr DCF-gestütztes Kursziel von EUR 44,00 sowie ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG





