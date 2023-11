Cancom verzeichnete im dritten Quartal ein deutliches Wachstum, das vor allem auf die Übernahme der KBC Beteiligungs GmbH zurückzuführen ist, die seit Juni 2023 zum Konsolidierungskreis von Cancom gehört. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 26,2% auf EUR 415,8 Mio. (Vorjahr: EUR 329,6 Mio.) und das EBITDA betrug EUR 35,0 Mio. (Vorjahr: EU 28,9 Mio.), was zu einer schwächeren Marge von 8,4% (Vorjahr: 8,8%) führte. Das Management bestätigte die aktuelle Prognose, die im August gesenkt wurde. Cancom erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz in der Spanne von EUR 1,52 - 1,58 Mrd. und ein EBITDA in der Spanne von EUR 116 - 126 Mio., was die Bedeutung eines starken Q4-EBITDA von mindestens EUR 40 Mio. unterstreicht, um nur das untere Ende der Spanne zu erreichen. Gegenwinde wie der "Back-to-Office"-Trend wirken sich negativ auf die Nachfrage bei Cancom aus, weshalb AlsterResearch das Kursziel von EUR 27 bestätigt und die Empfehlung "HALTEN" aufrechterhält. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





