Hamburg (ots) -Das NDR Kinderhörspiel "Der 13. Februar" bekommt am Sonnabend, 11. November, im Rahmen der ARD-Hörspieltage den "Deutschen Kinderhörspielpreis" verliehen. Autorin Janine Lüttmann und Dramaturg Jörgpeter von Clarenau nehmen die Auszeichnung entgegen. Das Hörspiel wurde am 12. Februar 2023 im Mikado Kinderprogramm auf NDR Kultur urgesendet.Anja Würzberg, Leitung NDR Programmbereich Kultur: "Ein besonderer Preis für ein besonderes Hörspiel: Das ist das schöne Ergebnis, wenn Leidenschaft für gutes Erzählen und die Begeisterung der jüngsten Zielgruppe zusammenkommen. Wenn ein NDR Hörspiel läuft, wird es im Kinderzimmer mucksmäuschenstill - denn Kinderhörspiele sind Unterhaltung vom Feinsten. Das beweist das ausgezeichnete NDR Hörspiel."Die mysteriöse und düstere Fantasy-Geschichte in "Der 13. Februar" geht unter die Haut: Ben und Olivia sind unzertrennlich. Nur gemeinsam lässt sich das Leben im streng geführten Waisenhaus "Airdale" ertragen. Eines Tages entdecken die beiden Kinder am Ufer des nahen Flusses einen fremden Jungen. Er hat eine grünliche Gesichtsfarbe und benimmt sich seltsam. Was weiß Eric - so nennt sich der Junge - über das Waisenhaus? Er scheint dort etwas zu suchen, will aber nicht heraus mit der Sprache.Die Musik zum Hörspiel komponierte Martin Hornung, Regie führte Janine Lüttmann.Anlässlich der Auszeichnung wird "Der 13. Februar" im Radio gesendet am: Sonntag, 12. November um 7.04 Uhr auf NDR Kultur sowie am Montag, 13. November um 19.00 Uhr auf NDR Info Spezial.Das Hörspiel steht außerdem in der ARD-Audiothek zur Verfügung: https://ots.de/YraWjdDer NDR bietet für Kinder und Familien ein spannendes und vielfältiges Audio-Programm. An Sonn- und Feiertagen ab 7.04 Uhr auf NDR Kultur Hörspiele und Geschichten, im Anschluss ab 8.04 Uhr auf NDR Info Reportagen und Sendungen zu wöchentlich wechselnden Themen. Sonnabends gibt es um 11.40 Nachrichten für Kinder auf NDR Info. Die Sendungen und Hörspiele sind online unter ndr.de/mikado oder unter dem Stichwort "Mikado" in der ARD Audiothek zu finden.