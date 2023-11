NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Bonner Telekomkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen und die Ziele für das US-Geschäft seien angehoben worden, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Höhepunkt des Zahlenwerks aber sei die starke kommerzielle Geschäftsentwicklung außerhalb der USA./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 07:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

