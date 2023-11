Berlin (ots) -- KI-Feature ab 07. November 2023 verfügbar.- KI macht FigJam noch leistungsfähiger und benutzerfreundlicher.- FigJam setzt neue Maßstäbe in kollaborativer Zusammenarbeit und öffnet Türen für eine wachsende Zielgruppe.Die Design-Plattform Figma (https://www.figma.com/de/) gibt heute den Launch der ersten nativen KI-Features in seinem Online-Whiteboard-Tool FigJam (https://www.figma.com/de/figjam/)bekannt. Mit dieser Erweiterung, wird der kollaborative und zugleich unterhaltsame Charakter von FigJam durch zusätzliche, KI-gestützte Funktionen erweitert.Die "Generate"-Funktion ermöglicht es Nutzer:innen, innerhalb von Sekunden FigJam-Vorlagen und Diagramme durch eine einfache Texteingabe zu erstellen. Dies erleichtert insbesondere die Vorbereitung von Meetings oder Brainstorming-Sessions, da man nicht mit einem leeren Dokument beginnt, sondern schon eine vorab personalisierte Datei vorliegt. Ein weiteres Highlight ist die "Summarize"-Funktion, die aus einer Vielzahl von Notizen eine kurze Zusammenfassung produziert und somit schnell Klarheit über die wichtigsten Erkenntnisse und nächsten Schritte bietet. Dieses Feature hat sich als besonders wertvoll erwiesen, um aus Meetings oder Retrospektiven Kernthemen herauszufiltern. Die "Sort"-Funktion optimiert Brainstormings, indem sie Notizen automatisch nach Themen sortiert. Das ermöglicht den Teams, weniger Zeit mit der Organisation zu verbringen und sich mehr auf den strategischen Teil der Zusammenarbeit zu konzentrieren.Seit der Einführung im Jahr 2016 haben die Design-Tools von Figma einen neuen Standard für die Produktentwicklung mit Hilfe einer offenen Multiplayer-Plattform gesetzt. Ergänzend dazu wurde FigJam im Jahr 2021 entwickelt, um einen virtuellen Raum für Treffen, Brainstormings und andere kollaborative Arbeit zu schaffen. Bereits jetzt sind zwei Drittel der Figma-Nutzer:innen keine Designer:innen. Die neuen KI-Features machen das Tool nun noch zugänglicher für ein breiteres Publikum."Wir haben FigJam entwickelt, um den Bedürfnissen unserer Community gerecht zu werden. Aus diesem Grund implementieren wir jetzt auch KI", sagt Yuhki Yamashita, Chief Product Officer bei Figma. "FigJam AI wurde entwickelt, um reale Benutzerprobleme zu lösen, die Produktivität zu steigern sowie die Zusammenarbeit zu fördern, um letztendlich ein großartiges Produkt wie FigJam noch besser zu machen."Über FigmaFigma (https://www.figma.com/de/) ist eine kollaborative Designplattform für Teams, die gemeinsam an der Entwicklung von Produkten arbeiten. Die Plattform ist webbasiert und hilft beim Brainstorming, Design und der Entwicklung besserer Produkte - innerhalb des gesamten Gestaltungsprozesses. Ob es um die Konsolidierung von Tools, die Vereinfachung von Arbeitsabläufen oder die Zusammenarbeit über Teams oder Zeitzonen hinweg geht: Figma macht den Designprozess schneller, effizienter und unterhaltsamer und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen.Pressekontakt:Sarah Schrödel | Senior Communications Consultant PIABOTelefon: +49 30 2576 205 - 0Mobil: +49 174 176 37 38Mail: figma@piabo.netOriginal-Content von: Figma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172510/5645292