München, 9.11. 2023: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan, Garnier & Co hat die Münchner SÜSS MicroTec SE einen passenden Käufer für ihren Geschäftsbereich SUSS MicroOptics SA gefunden: Das Unternehmen hat gestern eine Vereinbarung zur Veräußerung der gleichnamigen Schweizer Tochtergesellschaft SUSS MicroOptics SA an Focuslight (HK) Investment Management Co. Ltd. Unterzeichnet. Der Käufer ist eine Tochtergesellschaft des in Shanghai (China) börsennotierten Unternehmens Focuslight Technologies Inc..Das Transaktionsvolumen beläuft sich dem Unternehmen zufolge auf 75,5 Mio. € und beinhaltet die Übernahme aller Anteile an der SUSS MicroOptics sowie die Ablösung der Verbindlichkeiten.

SÜSS Micro Optics mit Sitz im Schweizer Neuchâtel wurde 1999 gegründet und hat sich seither einen weltweiten Ruf für seine Vorreiterrolle im Bereich der Herstellung von Mikrooptiken für industrielle Anwendungen erworben. Im Geschäftsjahr 2022 hatte der Geschäftsbereich MicroOptics mit 160 Mitarbeitenden einen Umsatz von 39,2 Mio. € zum Gesamtumsatz von SÜSS MicroTec beigetragen. Focuslight Technologies entwickelt und produziert mit rund 800 Mitarbeitenden Diodenlaser-Komponenten und Laseroptiken. Focuslight und SUSS MicroOptics ergänzen sich in ihrem Produktportfolio und adressieren unter anderem Kunden in den Segmenten Automotive und Medizintechnik, wie das Management von SÜSS Micro Optics betont. Focuslight habe mit der Akquisition des Photonics-Spezialisten LIMO aus Dortmund bereits seit 2017 Erfahrungen mit dem westeuropäischen Markt gesammelt. Das Unternehmen sei entschlossen, die Schweizer Produktions- und F&E-Kapazitäten von SÜSS MicroOptics zu stärken und in die beiden Standorte in Neuchatel und Hauterive zu investieren.

Weltweiter Konsolidierungstrend bei Anbietern von photonischen Komponenten

Den Analysten von Bryan, Garnier und Co. zufolge gibt es weltweit etwa 30 Unternehmen für optische Komponenten mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Der globale Photonikmarkt umfasst aber auch Hunderte von anderen Komponentenunternehmen, die teilweise Umsätze von weniger als 10 Millionen Dollar erzielen und weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen.

"Eine solche Vielzahl kleiner Unternehmen zeigt, dass sich die Branche noch in einem relativ frühen Stadium der Marktbereinigung befindet, die Konsolidierung hat aber bereits begonnen. Allein in den letzten sieben Jahren gab es Hunderte von Übernahmen" so Falk Müller-Veerse, Partner und Leiter des deutsch-sprachigen Geschäfts von Bryan, Garnier & Co. Darunter seien aber auch große Deals gewesen, wie beispielsweise der Kauf von FLIR durch Teledyne für 8,2 Milliarden US-Dollar und die Übernahme von Coherent durch II-VI für 6,9 Milliarden US-Dollar.

Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk Müller-Veerse (Partner), Olivier Beaudouin (Partner) Martin Eichler (Director), Jakub Veiner (Associate) und Paul Innerebner (Analyst)

Für Bryan Garnier ist das bereits die vierte Transaktion in der optischen Industrie in den letzten 3 Jahren nach dem Verkauf von Specim (Fninland) an KonicaMinolta, dem Verkauf von Headwall Photonics (USA) an Arsenal Capital Partners und zuletzt dem Verkauf der Telops (Kanada) an Photonis im Oktober 2023.

